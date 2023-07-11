Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Jadi Pemain Penting KMSK Deinze, Bakal Melawan Mantan Klub Virgil van Djik dan Sergio van Dijk

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:25 WIB
Marselino Ferdinan Jadi Pemain Penting KMSK Deinze, Bakal Melawan Mantan Klub Virgil van Djik dan Sergio van Dijk
Marselino Ferdinan disertakan dalam skuad KMSK Deinze untuk pramusim ke Belanda (Foto: Twitter/KMSKDeinze)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan jadi pemain penting KMSK Deinze. Pemain Timnas Indonesia itu bakal ikut serta bersama skuad KMSK Deinze dalam lawatan ke Belanda untuk pramusim ini.

KMSK Deinze mempersiapkan diri untuk musim baru di kasta kedua Liga Belgia. Marselino Ferdinan telah menjadi bagian dari tim asuhan Marc Grosjean tersebut sejak Februari 2023 lalu.

Marselino Ferdinan

Musim 2023-2024 menjadi musim penuh perdana Marselino Ferdinan di KMSK Deinze. Marc Grosjean membawa timnya ke Belanda untuk melaksanakan pramusim.

Marselino Ferdinan termasuk dari 29 pemain yang diboyong Grosjean. Dia akan ikut dalam tur 10 hari ke Belanda, dengan KSMK Deinze diagendakan menghadapi dua tim di sana.

KMSK Deinze akan menghadapi FC Groningen dan FC Emmen. Groningen merupakan salah satu klub top Belanda, dengan menghasilkan para pemain seperti Ronald Koeman, Arjen Robben, dan Virgil Van Dijk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636517/pssi-tanggapi-kabar-jepang-keluar-dari-afc-media-jangan-terpancing-rumor-ofm.webp
PSSI Tanggapi Kabar Jepang Keluar dari AFC: Media Jangan Terpancing RumorÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Iran, tapi Tetap Lolos ke Fase Gugur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement