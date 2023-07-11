Marselino Ferdinan Jadi Pemain Penting KMSK Deinze, Bakal Melawan Mantan Klub Virgil van Djik dan Sergio van Dijk

MARSELINO Ferdinan jadi pemain penting KMSK Deinze. Pemain Timnas Indonesia itu bakal ikut serta bersama skuad KMSK Deinze dalam lawatan ke Belanda untuk pramusim ini.

KMSK Deinze mempersiapkan diri untuk musim baru di kasta kedua Liga Belgia. Marselino Ferdinan telah menjadi bagian dari tim asuhan Marc Grosjean tersebut sejak Februari 2023 lalu.

Musim 2023-2024 menjadi musim penuh perdana Marselino Ferdinan di KMSK Deinze. Marc Grosjean membawa timnya ke Belanda untuk melaksanakan pramusim.

Marselino Ferdinan termasuk dari 29 pemain yang diboyong Grosjean. Dia akan ikut dalam tur 10 hari ke Belanda, dengan KSMK Deinze diagendakan menghadapi dua tim di sana.

KMSK Deinze akan menghadapi FC Groningen dan FC Emmen. Groningen merupakan salah satu klub top Belanda, dengan menghasilkan para pemain seperti Ronald Koeman, Arjen Robben, dan Virgil Van Dijk.