Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senyum Lebar Neymar Jr Usai Pulih dari Cedera dan Kembali Latihan Bersama PSG

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:03 WIB
Senyum Lebar Neymar Jr Usai Pulih dari Cedera dan Kembali Latihan Bersama PSG
Neymar Jr telah sembuh dari cedera (Foto: REUTERS)
A
A
A

SENYUM lebar Neymar Jr usai pulih dari cedera dan kembali latihan bersama Paris Saint-Germain (PSG). Sang striker asal Brasil telah menepi panjang akibat mengalami cedera.

Neymar Jr menepi sejak Februari 2023 silam karena mengalami cedera. Pemain berusia 31 tahun ini alami cedera pergelangan kaki kala bermain kontra Lille.

Neymar Jr

Eks bintang Barcelona itu pun terpaksa harus naik ke meja operasi setelahnya. Dia pun absen dalam bulan-bulan terakhir kiprah PSG di musim 2022-2023.

Sekarang, Neymar sudah kembali menunjukkan batang hidungnya dalam latihan bersama PSG. Menurut laporan Daily Mail, Selasa (11/7/2023), Neymar tampak semringah bertemu dengan rekan-rekannya.

Sebelum berlatih, Neymar lebih dulu mengikuti pemeriksaan fisioterapi dan medis. Setelahnya, dia baru ikut berlatih di gym bersama rekan-rekan setim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636249/kapan-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-bus.webp
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Tersingkir dari French Open 2025 Usai Dikalahkan Kunlavut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement