Senyum Lebar Neymar Jr Usai Pulih dari Cedera dan Kembali Latihan Bersama PSG

SENYUM lebar Neymar Jr usai pulih dari cedera dan kembali latihan bersama Paris Saint-Germain (PSG). Sang striker asal Brasil telah menepi panjang akibat mengalami cedera.

Neymar Jr menepi sejak Februari 2023 silam karena mengalami cedera. Pemain berusia 31 tahun ini alami cedera pergelangan kaki kala bermain kontra Lille.

Eks bintang Barcelona itu pun terpaksa harus naik ke meja operasi setelahnya. Dia pun absen dalam bulan-bulan terakhir kiprah PSG di musim 2022-2023.

Sekarang, Neymar sudah kembali menunjukkan batang hidungnya dalam latihan bersama PSG. Menurut laporan Daily Mail, Selasa (11/7/2023), Neymar tampak semringah bertemu dengan rekan-rekannya.

Sebelum berlatih, Neymar lebih dulu mengikuti pemeriksaan fisioterapi dan medis. Setelahnya, dia baru ikut berlatih di gym bersama rekan-rekan setim.