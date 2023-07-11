Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sheva Imut Belum Puas Usai Antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke Semifinal Piala AFF U-19 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:34 WIB
Sheva Imut Belum Puas Usai Antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke Semifinal Piala AFF U-19 2023
Sheva Imut belum puas usai antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHEVA Imut belum puas usai antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2023. Pemain bintang Timnas Putri Indonesia U-19 itu mengaku senang namun ogah berpuas diri.

Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia – sukses melenggang ke semifinal Piala AFF Putri U-19 2023 setelah menyapu bersih kemenangan dari tiga laga di fase grup. Tim asuhan Rudy Eka tersebut mengalahkan Timor Leste (7-0), Laos (4-1), dan Kamboja (5-0).

Timnas Putri Indonesia U-19

Sheva Imut mengaku bahagia bisa membantu Timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal. Meski begitu, dia membatasi diri karena ini baru semifinal, masih ada dua laga lagi sebelum meraih tujuan akhir, yaitu gelar juara.

"Seneng. Akan tetapi, tidak boleh berlebihan," kata Sheva Imut di Palembang, Minggu (9/7/2023).

Gadis berusia 19 tahun itu mengatakan timnya harus fokus menatap laga semifinal. Sebab, tantangan yang akan dihadapi Timnas Putri Indonesia U-19 pasti lebih berat.

"Kalau ke depannya, kami harus tetap fokus. Kami tidak ngeremehin lawan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/51/2847438/claudia-scheunemann-top-skor-dan-pemain-terbaik-piala-aff-u-19-2023-di-usia-14-tahun-langsung-jadi-sorotan-u7ecuqxMb2.jpg
Claudia Scheunemann Top Skor dan Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2023 di Usia 14 Tahun, Langsung Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/51/2847207/claudia-scheunemann-rebut-2-gelar-dari-piala-aff-u-19-2023-timo-scheunemann-bangga-setengah-mati-aGQzYDyDmM.jpg
Claudia Scheunemann Rebut 2 Gelar dari Piala AFF U-19 2023, Timo Scheunemann Bangga Setengah Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/51/2846956/hasil-timnas-putri-indonesia-u-19-vs-myanmar-di-piala-aff-u-19-2023-kalah-adu-penalti-garuda-pertiwi-gagal-kuasai-peringkat-3-zMdTJE8KKQ.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di Piala AFF U-19 2023: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Kuasai Peringkat 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/51/2846582/reaksi-ayah-claudia-scheunemann-usai-sang-anak-menangis-histeris-setelah-timnas-putri-indonesia-u-19-kalah-dari-thailand-GlcZ2Z2amI.jpg
Reaksi Ayah Claudia Scheunemann Usai sang Anak Menangis Histeris Setelah Timnas Putri Indonesia U-19 Kalah dari Thailand
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636379/dewa-united-vs-phnom-penh-crown-afc-challenge-league-jadwal-dan-link-streaming-di-vision-izb.webp
Dewa United vs Phnom Penh Crown, AFC Challenge League: Jadwal dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Beberkan Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia: Harus Lebih Baik dari STY dan Kluivert!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement