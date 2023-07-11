Sheva Imut Belum Puas Usai Antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke Semifinal Piala AFF U-19 2023

Sheva Imut belum puas usai antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2023 (Foto: PSSI)

SHEVA Imut belum puas usai antar Timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2023. Pemain bintang Timnas Putri Indonesia U-19 itu mengaku senang namun ogah berpuas diri.

Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia – sukses melenggang ke semifinal Piala AFF Putri U-19 2023 setelah menyapu bersih kemenangan dari tiga laga di fase grup. Tim asuhan Rudy Eka tersebut mengalahkan Timor Leste (7-0), Laos (4-1), dan Kamboja (5-0).

Sheva Imut mengaku bahagia bisa membantu Timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal. Meski begitu, dia membatasi diri karena ini baru semifinal, masih ada dua laga lagi sebelum meraih tujuan akhir, yaitu gelar juara.

"Seneng. Akan tetapi, tidak boleh berlebihan," kata Sheva Imut di Palembang, Minggu (9/7/2023).

Gadis berusia 19 tahun itu mengatakan timnya harus fokus menatap laga semifinal. Sebab, tantangan yang akan dihadapi Timnas Putri Indonesia U-19 pasti lebih berat.

"Kalau ke depannya, kami harus tetap fokus. Kami tidak ngeremehin lawan," ujarnya.