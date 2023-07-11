Demi Majukan Prestasi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Rela Belajar Budaya Islam!

DEMI memajukan prestasi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong rela belajar budaya Islam. Shin Tae-yong pernah mempelajari budaya Islam sebelum diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia di Stadion Pakansari pada pada Sabtu, 29 Desember 2019 siang WIB.

Saat itu, Shin Tae-yong menemui seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Dalam pertemuan ini, Shin Tae-yong meminta sang dokter menceritakan banyak hal soal agama Islam.

“Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih tiga jam,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari media Korea Selatan, Sportalkorea.

“Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih (lokal) untuk terus menghormati waktu beribadah mereka,” lanjut pelatih yang membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 ini,.

“Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan,” tegas ayah dua anak ini.

Setelah menemui dokter kenalannya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center. Ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam di sana.