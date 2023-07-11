Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia U-19 Hadapi Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Rudy Eka 100 Persen Siap

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |07:44 WIB
Timnas Putri Indonesia U-19 Hadapi Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Rudy Eka 100 Persen Siap
Timnas Putri Indonesia U-19 diklaim siap hadapi Thailand (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Putri Indonesia U-19 hadapi Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023, Rudy Eka 100 persen siap. Timnas Putri Thailand U-19 sendiri merupakan tim juara Grup C.

Timnas Putri Indonesia U-19 sendiri sukses lolos ke semifinal setelah menjadi juara Grup A Piala AFF Putri U-19 2023. Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia – memenangkan tiga laga yang dimainkan di fase grup.

Timnas Putri Indonesia U-19

Tadinya, Timnas Putri Indonesia U-19 diharapkan bakal menghadapi tim peringkat kedua terbaik. Namun, berdasarkan regulasi, karena tim peringkat kedua terbaik, Myanmar, berasal dari Grup C, maka juara Grup A dan juara Grup C akan saling berhadapan di partai semifinal kedua.

Oleh karena itu, Timnas Putri Indonesia U-19 akan menghadapi Thailand di semifinal. Meski di atas kertas Thailand lebih sulit dibanding Myanmar, pelatih Rudy Eka menegaskan bahwa timnya selalu siap.

"Pada dasarnya kita siap, lawan tim manapun, namun kita juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand," ujar Rudy dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (11/7/2023).

"Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain mainkan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
