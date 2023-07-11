Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Nick Kuipers Berharap Dapat Tempat Utama di Maung Bandung

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers, membeberkan harapan jelang bergulirnya laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Dia berharap bisa mendapat tempat utama di Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Kuipers sebelumnya diketahui mengalami cedera paha, tepatnya bagian otot abduktor. Namun, dia kini sudah pulih dan bisa kembali merumput kembali.

Nick Kuipers pun sudah menjalani laga perdananya bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada akhir pekan lalu. Hal itu terjadi kala Persib melawan Arema FC.

Sayangnya, Persib gagal mendulang hasil manis. Berlaga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Persib ditahan imbang 3-3.

“Sayangnya, bukan hasil yang diinginkan, tapi saya bangga bisa kembali (bermain bersama Persib),” ujar Nick Kuipers, dilansir dari laman Persib, Selasa (11/7/2023).