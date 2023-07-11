Persis Solo Krisis Lini Pertahanan Usai Ditinggal Jaimerson Xavier Rehat hingga Empat Pekan

PERSIS Solo kembali kehilangan seorang pemain bertahannya usai melakoni laga lanjutan Liga 1 2023-2024 melawan PSS Sleman, Jumat (7/7/2023). Center back Persis Solo, Jaimerson Xavier harus rehat 3-4 pekan ke depan untuk memulihkan cederanya.

Kondisi cedera Jaimerson Xavier itu disampaikan dokter tim Persis Solo, dokter Iwan Wahyu Utomo setelah melihat dari hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI).

“Hasil MRI, Jaimerson cedera mild partial tear musculo rectus femoris, fasciitis musculo rectus femoris. Atau terjadi robekan di otot rectus femoris atau otot paha kanan,” ungkap dokter Iwan Wahyu Utomo saat dihubungi, Senin (10/7/2023).

Guna memulihkan cederanya Jaimerson Xavier wajib beristirahat dari lapangan hijau sekitar 3-4 minggu ke depan.

“Kemungkinan istirahat 3-4 minggu, robekan hanya sebagian dan tidak terlalu luas atau dalam,” ucap dokter Iwan.

Pemain asal Brazil itu pun dipastikan absen saat Persis Solo menjamu Borneo FC dalam di Stadion Manahan Solo, Sabtu 15 Juli 2023. “Ya, kemungkinan besar Jaimerson absen,” tandas dokter Iwan.