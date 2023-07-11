Persebaya Surabaya Lakukan Evaluasi Setelah Liga 1 2023-2024 Bergulir Dua Pekan

PERSEBAYA Surabaya lakukan evaluasi setelah Liga 1 2023-2024 bergulir dua pekan. Pelatih Aji Santoso mengatakan bahwa Bajul Ijo – julukan Persebaya – masih perlu memperbaiki finishing dan kekompakan di lini belakang.

Persebaya Surabaya mencatatkan empat poin dari dua pertandingan di Liga 1 2023-2024. Namun, setelah mengalahkan Persis Solo 3-2 pada pekan pembuka, mereka ditahan 1-1 oleh Barito Putera di kandang pada Sabtu (8/7/2023) lalu.

Meski terbilang tampil cukup baik, terutama karena sukses mengalahkan Persis di laga tandang, Aji Santoso tetap melakukan evaluasi terhadap anak-anak asuhannya. Menurut sang pelatih, Persebaya masih memiliki dua kekurangan.

Pertama, Aji menyoroti penyelesaian akhir para pemainnya yang dirasa masih kurang maksimal. Hal itu yang menyebabkan Persebaya sulit cetak gol lawan Barito Putera.

"Itu menurut saya, ketika pertandingan pertama (lawan Persis) finishing kami cukup bagus bisa cetak tiga gol. Meskipun ada peluang Sho (Yamamoto) dan Kasim Botan tetapi menjadi pekerjaan rumah," ujar Aji dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (11/7/2023).

"Kami akan banyak Latihan finishing untuk kedepannya menjelang lawan PSIS Semarang," sambungnya.