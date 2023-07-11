Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Lakukan Evaluasi Setelah Liga 1 2023-2024 Bergulir Dua Pekan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:48 WIB
Persebaya Surabaya Lakukan Evaluasi Setelah Liga 1 2023-2024 Bergulir Dua Pekan
Persebaya Surabaya laksanakan evaluasi setelah Liga 1 2023-2024 bergulir dua pekan (Foto: Twitter/persebayaupdate)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya lakukan evaluasi setelah Liga 1 2023-2024 bergulir dua pekan. Pelatih Aji Santoso mengatakan bahwa Bajul Ijo – julukan Persebaya – masih perlu memperbaiki finishing dan kekompakan di lini belakang.

Persebaya Surabaya mencatatkan empat poin dari dua pertandingan di Liga 1 2023-2024. Namun, setelah mengalahkan Persis Solo 3-2 pada pekan pembuka, mereka ditahan 1-1 oleh Barito Putera di kandang pada Sabtu (8/7/2023) lalu.

Persebaya Surabaya

Meski terbilang tampil cukup baik, terutama karena sukses mengalahkan Persis di laga tandang, Aji Santoso tetap melakukan evaluasi terhadap anak-anak asuhannya. Menurut sang pelatih, Persebaya masih memiliki dua kekurangan.

Pertama, Aji menyoroti penyelesaian akhir para pemainnya yang dirasa masih kurang maksimal. Hal itu yang menyebabkan Persebaya sulit cetak gol lawan Barito Putera.

"Itu menurut saya, ketika pertandingan pertama (lawan Persis) finishing kami cukup bagus bisa cetak tiga gol. Meskipun ada peluang Sho (Yamamoto) dan Kasim Botan tetapi menjadi pekerjaan rumah," ujar Aji dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (11/7/2023).

"Kami akan banyak Latihan finishing untuk kedepannya menjelang lawan PSIS Semarang," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636291/link-streaming-el-clasico-real-madrid-vs-barcelona-di-vision-qln.webp
Link Streaming El Clasico: Real Madrid vs Barcelona di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement