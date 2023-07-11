Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Christian Pulisic Selangkah Lagi Gabung AC Milan, Besok Tes Medis dan Tanda Tangan Kontrak!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:32 WIB
Christian Pulisic Selangkah Lagi Gabung AC Milan, Besok Tes Medis dan Tanda Tangan Kontrak!
Christian Pulisic kala membela Chelsea. (Foto: Instagram/@cmpulisic)
A
A
A

MILAN Christian Pulisic selangkah lagi gabung AC Milan. Bahkan, kabar yang beredar menyebut bahwa striker milik Chelsea itu akan tiba di Milan, Italia, besok untuk menjalani tes medis dan juga tanda tangan kontrak.

Dilansir dari Tuttomercato, Selasa (12/7/2023), Pulisic akan tiba di Milan pada Rabu 13 Juli 2023. Kabarnya, Christian Pulisic akan menjalani tes medis dan tanda tangan kontrak.

Christian Pulisic

"Christian Pulisic akan tiba di kota besok, untuk kunjungan medis. Selain itu, juga untuk menandatangani kontrak," tulis akun itu

"Mantan pemain Chelsea yang sekarang siap untuk memulai petualangan di AC Milan," tambah akun itu.

Sebelumnya, jurnalis sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa Pulisic sudah sepakat gabung AC Milan. Christian Pulisic pun akan mendapat kontrak jangka panjang, yakni hingga 2027.

