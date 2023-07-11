Wonderkid Jerman Siap Tampil Trengginas Bersama Inter Milan, Sulap Pertahanan Sekuat Baja

REKRUTAN baru Inter Milan, Yann Aurel Bisseck, siap memberikan yang terbaik buat timnya. Dia bertekad membuat pertahanan I Nerazzurri, julukan Inter Milan sekuat baja.

Sebagaimana diketahui, Inter Milan mendatangkan pemain itu dari tim kasta teratas Liga Denmark Aarhus Gymnastikforening (AGF). Yann mendapatkan durasi kontrak sampai 2028 bersama tim asal kota Milan itu.

Yann mengatakan sangat antusias segera berlaga pada Liga Italia yang menjadi pengalaman baru buatnya. Dia pun akan berusaha memberikan performa terbaiknya, tetapi lebih dahulu harus beradaptasi dengan skuad Inter Milan.

“Saya senang berada di sini. Saya siap untuk tantangan ini," ucap Yann dilansir dari Tuttomercato, Selasa (11/7/2023).

Pemain Timnas Jerman kelompok umur itu berharap perannya akan membuat pertahanan Inter Milan cukup kuat. Hal itu agar timnya bisa bersaing pada musim 2023-2024 dan berprestasi.

"Tembok Inter baru? Saya harap begitu," ujarnya.