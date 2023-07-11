Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Wonderkid Jerman Siap Tampil Trengginas Bersama Inter Milan, Sulap Pertahanan Sekuat Baja

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:26 WIB
Wonderkid Jerman Siap Tampil Trengginas Bersama Inter Milan, Sulap Pertahanan Sekuat Baja
Yann Aurel Bisseck siap perkokoh lini pertahanan Inter Milan/Foto: Bundesliga
A
A
A

REKRUTAN baru Inter Milan, Yann Aurel Bisseck, siap memberikan yang terbaik buat timnya. Dia bertekad membuat pertahanan I Nerazzurri, julukan Inter Milan sekuat baja.

Sebagaimana diketahui, Inter Milan mendatangkan pemain itu dari tim kasta teratas Liga Denmark Aarhus Gymnastikforening (AGF). Yann mendapatkan durasi kontrak sampai 2028 bersama tim asal kota Milan itu.

inter milan

Yann mengatakan sangat antusias segera berlaga pada Liga Italia yang menjadi pengalaman baru buatnya. Dia pun akan berusaha memberikan performa terbaiknya, tetapi lebih dahulu harus beradaptasi dengan skuad Inter Milan.

“Saya senang berada di sini. Saya siap untuk tantangan ini," ucap Yann dilansir dari Tuttomercato, Selasa (11/7/2023).

Pemain Timnas Jerman kelompok umur itu berharap perannya akan membuat pertahanan Inter Milan cukup kuat. Hal itu agar timnya bisa bersaing pada musim 2023-2024 dan berprestasi.

"Tembok Inter baru? Saya harap begitu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/11/1636685/hasil-liga-futsal-profesional-halus-fc-kalah-dari-cosmo-jne-dengan-skor-38-gxg.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional: Halus FC Kalah dari Cosmo JNE dengan Skor 3-8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers.jpg
Dirtek Alexander Zwiers Bocorkan Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement