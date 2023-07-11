Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Sebut Cristiano Ronaldo Biang Kerok Runtuhnya Dominasi Juventus Era Andrea Agnelli

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:03 WIB
Media Italia Sebut Cristiano Ronaldo Biang Kerok Runtuhnya Dominasi Juventus Era Andrea Agnelli
Cristiano Ronaldo (kanan) dan Andrea Agnelli masuk kategori gagal saat bekerja sama di Juventus? (Foto: Twitter/@juventusfc)
A
A
A

MEDIA Italia, La Gazzetta dello Sport, menyebut Cristiano Ronaldo sebgaai biang kerok runtuhnya dominasi Juventus era Andrea Agnelli. Gara-gara kehadiran Cristiano Ronaldo, keuangan Juventus mengalami masalah hingga berujung mundurnya Andrea Agnelli dari kursi presiden.

Andrea Agnelli menjabat sebagai presiden Juventus sejak 2010. Ia masuk ketika Juventus dalam posisi compang-camping, yakni hanya finis di posisi tujuh Liga Italia 2009-2010. Semusim di bawah arahan Andrea Agnelli, Juventus masih finis ketujuh di Liga Italia 2010-2011.

Andrea Agnelli

(Andrea Agnelli membuat Juventus mendominasi sepakbola Italia)

Namun, perombakan masif dibuat Andrea Agnelli pada musim panas 2011. Ia mengembalikan Lo Spirito Juventus dengan menarik mantan pemain Juventus, Antonio Conte, sebagai pelatih mereka.

Selain itu, didatangkan juga pemain-pemain top seperti Andrea Pirlo, Arturo Vidal hingga eks bomber AS Roma, Mirko Vucinic pada musim panas 2011. Hasilnya, Juventus juara Liga Italia 2011-2012 dan terus berlanjut hingga tujuh musim beruntun pada 2018.

Setelah mendominasi Liga Italia, Andrea Agnelli ingin melihat Juventus merajai Eropa dengan menjuarai Liga Champions. Alhasil, pada 9 Juli 2018, Andrea Agnelli membawa Cristiano Ronaldo dari Real Madrid.

Cristiano Ronaldo dihadirkan dengan harga 100 juta euro atau sekira Rp1,66 triliun. Nominal itu masuk kategori mahal, mengingat Cristiano Ronaldo sudah tak muda lagi yakni 33 tahun. Tak hanya transfer besar, Cristiano Ronaldo juga menerima gaji selangit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/11/1636619/hasil-liga-futsal-profesional--pangsuma-fc-berpesta-ke-gawang-raybit-fc-menang-90-cth.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional : Pangsuma FC Berpesta ke Gawang Raybit FC, Menang 9-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Respons Indra Sjafri Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement