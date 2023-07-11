Media Italia Sebut Cristiano Ronaldo Biang Kerok Runtuhnya Dominasi Juventus Era Andrea Agnelli

Cristiano Ronaldo (kanan) dan Andrea Agnelli masuk kategori gagal saat bekerja sama di Juventus? (Foto: Twitter/@juventusfc)

MEDIA Italia, La Gazzetta dello Sport, menyebut Cristiano Ronaldo sebgaai biang kerok runtuhnya dominasi Juventus era Andrea Agnelli. Gara-gara kehadiran Cristiano Ronaldo, keuangan Juventus mengalami masalah hingga berujung mundurnya Andrea Agnelli dari kursi presiden.

Andrea Agnelli menjabat sebagai presiden Juventus sejak 2010. Ia masuk ketika Juventus dalam posisi compang-camping, yakni hanya finis di posisi tujuh Liga Italia 2009-2010. Semusim di bawah arahan Andrea Agnelli, Juventus masih finis ketujuh di Liga Italia 2010-2011.

(Andrea Agnelli membuat Juventus mendominasi sepakbola Italia)

Namun, perombakan masif dibuat Andrea Agnelli pada musim panas 2011. Ia mengembalikan Lo Spirito Juventus dengan menarik mantan pemain Juventus, Antonio Conte, sebagai pelatih mereka.

Selain itu, didatangkan juga pemain-pemain top seperti Andrea Pirlo, Arturo Vidal hingga eks bomber AS Roma, Mirko Vucinic pada musim panas 2011. Hasilnya, Juventus juara Liga Italia 2011-2012 dan terus berlanjut hingga tujuh musim beruntun pada 2018.

Setelah mendominasi Liga Italia, Andrea Agnelli ingin melihat Juventus merajai Eropa dengan menjuarai Liga Champions. Alhasil, pada 9 Juli 2018, Andrea Agnelli membawa Cristiano Ronaldo dari Real Madrid.

Cristiano Ronaldo dihadirkan dengan harga 100 juta euro atau sekira Rp1,66 triliun. Nominal itu masuk kategori mahal, mengingat Cristiano Ronaldo sudah tak muda lagi yakni 33 tahun. Tak hanya transfer besar, Cristiano Ronaldo juga menerima gaji selangit.