HOME BOLA LIGA ITALIA

Presiden Napoli Ungkap Satu-satunya Klub yang Bisa Rekrut Victor Osimhen

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:49 WIB
Presiden Napoli Ungkap Satu-satunya Klub yang Bisa Rekrut Victor Osimhen
Victor Osimhen diklaim hanya bisa ditebus PSG (Foto: Twitter/victorosimhen9)
A
A
A

PRESIDEN Napoli, Aurelio De Laurentiis, ungkap satu-satunya klub yang bisa rekrut Victor Osimhen. Menurutnya, hanya Paris Saint-Germain (PSG) yang bisa merekrut striker asal Nigeria itu karena Napoli mematok harga yang sangat tinggi kepadanya.

Victor Osimhen menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepakbola belakangan seiring dengan kegemilangannya pada musim lalu. Klub-klub top seperti Manchester United hingga Bayern Munich dikabarkan tertarik kepadanya.

Victor Osimhen

Osimhen sukses mencetak 31 gol dari 38 pertandingan di semua ajang pada musim lalu. Kegemilangannya pun berbuah dengan gelar Scudetto alias gelar juara Liga Italia untuk Partenopei – julukan Napoli.

Itu merupakan pertama kalinya Napoli menikmati Scudetto setelah 33 tahun. Tak ayal, mantan pemain Lille tersebut menjadi target utama pada bursa transfer musim panas ini.

Namun demikian, Napoli bersikeras mempertahankan Osimhen di musim panas ini. Meskipun banyak peminatnya, Aurelio De Laurentiis selaku pemilik sekaligus presiden klub mengklaim bahwa hanya PSG yang bisa menebus Osimhen.

Bukan tanpa sebab, Laurentiis menyatakan harga Osimhen akan dipatok sebesar 200 juta euro atau sekira Rp3,3 triliun. Nominal sebesar itu tentu bukan masalah untuk Les Parisiens -julukan PSG.

Halaman:
1 2
      
