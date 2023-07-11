7 Klub Liga Spanyol dengan Skuad Termewah di Musim 2023-2024, Nomor 1 Real Madrid!

7 klub Liga Spanyol dengan skuad termewah musim 2023-2024 mencuri perhatian. Liga Spanyol sendiri terkenal sebagai salah satu liga sepakbola terbaik dunia karena banyaknya pesepakbola bintang yang bermain di sana.

Pada musim 2023-2024, sejumlah klub termewah di Spanyol telah mengumpulkan pemain terbaiknya. Mereka bahkan rela merogoh kocek dalam untuk membuat tim makin kuat.

Berikut 7 klub Liga Spanyol dengan skuad termewah musim 2023-2024, melansir dari Transfermarkt, Selasa (11/7/2023):

7. Sevilla





Di urutan ketujuh ada Sevilla dengan harga 214,80 juta euro atau Rp3,5 triliun. Harga pemain termahal di klub ini adalah Youssef En-Nesyri dengan nilai transfer 20 juta euro (Rp333 miliar) dan Lucas Ocampos 12 juta euro (Rp200 miliar).

6. Real Betis





Sebagai klub yang finis di urutan ke-6 pada Liga Spanyol musim lalu, harga skuad Real Betis mencapai 221,20 juta euro atau sekira Rp3,6 triliun pada musim 2023-2024. Sejumlah pemain termahal, seperti Guido Rodríguez dan Nabil Fekir, menghiasi klub ini.

Adapun nilai transfer Guido Rodriguez mencapai 28 juta euro (Rp467 miliar). Sementara itu, Nabil Fekir memiliki nilai jual sekira 20 juta euro (Rp333 miliar).