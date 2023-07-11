3 Pemain Asal Inggris yang Tampil Gacor di Real Madrid, Nomor 1 Eks Bintang Manchester United!

3 pemain asal Inggris yang tampil gacor di Real Madrid menarik dikulik. Sebab, Madrid sendiri baru saja mendatangkan pemain asal Inggris pada bursa transfer musim panas 2023 ini, yakni Jude Bellingham.

Bellingham direkrut dari Borussia Dortmund dengan mahar sebesar 103 juta euro atau setara dengan Rp1,6 triliun. Gelandang berusia 20 tahun itu membuat Madrid kepincut karena tampil apik di Dortmund.

Tercatat, Bellingham membukukan 24 gol dan 25 assist dari 132 penampilannya di berbagai kompetisi. Kini, kiprah Bellingham bersama Real Madrid pun dinantikan. Akankah dia tampil gacor seperti pemain asal Inggris sebelumnya?

Ya, sudah ada sederet pemain asal Inggris yang pernah direkrut Madrid. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain asal Inggris yang tampil gacor di Real Madrid.

3. Laurie Cunningham





Di urutan ketiga, ada nama Laurie Cunningham. Winger kelahiran London 8 Maret 1956 ini direkrut oleh Madrid pada 1979.

Laurie Cunningham pun membela Madrid cukup lama, yakni hingga 1982. Selama itu, dia berhasil menjadi bintang karena bekerja apik. Laurie Cunningham total mentas di 62 laga bersama Madrid dalam berbagai kompetisi.

Sepanjang kiprahnya itu, dia berhasil mencetak 19 gol. Laurie Cunningham pun membantu Madrid menjuarai Liga Spanyol hingga Copa del Rey.