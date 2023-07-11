Cara Enzo Fernandez Ikut Bujuk Paulo Dybala agar Pindah ke Chelsea

LONDON – Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, ikut mengomentari rumor Paulo Dybala bergabung ke timnya. Dia pun memberi respons positif, bahkan sampai ikut membujuk Dybala agar pindah ke Chelsea.

Ada cara khusus yang dilakukan Enzo untuk menggoda Dybala untuk bergabung. Dia mengaku mengatakan kepada rekan setimnya di Timnas Argentina itu bahwa kehadirannya dinantikan di Chelsea.

"Saya telah membaca sesuatu tentang itu, kita akan lihat. Saya sangat berharap itu bisa terjadi," ucap Enzo Fernandez, dilansir dari Tuttomercato, Selasa (11/7/2023).

"Saya berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa saya sedang menunggu," ucapnya.