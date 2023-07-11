Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Georgina Rodriguez Turut Berkomentar Terkait Unggahan Bahagia Pemain Manchester United Diogo Dalot, Ini Katanya!

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:49 WIB
Georgina Rodriguez Turut Berkomentar Terkait Unggahan Bahagia Pemain Manchester United Diogo Dalot, Ini Katanya!
Diogo Dalot unggah momen bahagia dan dikomentari Georgina Rodriguez/Foto: Intagram
A
A
A

PACAR Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, mengomentari unggahan bintang Manchester United, Diogo Dalot, di akun Instagram pribadi Dalot. Unggahan yang dikomentari Georgina ini terkait pengumuman bahwa pasangannya hamil.

"Hadiah terbaik yang kami harapkan. Kami tidak sabar untuk bertemu denganmu @claudiaspintolopes," tulis dalot dalam caption-nya itu.

georgina

Pada unggahan itu, Georgina Rodriguez lalu menuliskan komentar yang menyatakan bahwa dirinya turut berbahagia dengan kabar baik tersebut. "Begitu banyak cinta," tulis Georgina Rodriguez.

Adapun, Diogo Dalot baru-baru ini terlihat bersama Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez saat pasangan selebriti itu menikmati liburan di Pulau Sardinia, Italia.

Dalot menjalin hubungan dengan Claudia Pinto Lopes sejak 2020 dan baru-baru ini melamarnya. Meskipun tidak banyak informasi yang diketahui tentang Pinto Lopes, dia empat tahun lebih tua dari Dalot.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah menjalin hubungan sejak 2016. Namun, pasangan ini belum menikah. Rodriguez pernah ditanya kapan dia akan menikah dengan pesepakbola Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
