Georgina Rodriguez Turut Berkomentar Terkait Unggahan Bahagia Pemain Manchester United Diogo Dalot, Ini Katanya!

PACAR Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, mengomentari unggahan bintang Manchester United, Diogo Dalot, di akun Instagram pribadi Dalot. Unggahan yang dikomentari Georgina ini terkait pengumuman bahwa pasangannya hamil.

"Hadiah terbaik yang kami harapkan. Kami tidak sabar untuk bertemu denganmu @claudiaspintolopes," tulis dalot dalam caption-nya itu.

Pada unggahan itu, Georgina Rodriguez lalu menuliskan komentar yang menyatakan bahwa dirinya turut berbahagia dengan kabar baik tersebut. "Begitu banyak cinta," tulis Georgina Rodriguez.

Adapun, Diogo Dalot baru-baru ini terlihat bersama Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez saat pasangan selebriti itu menikmati liburan di Pulau Sardinia, Italia.

Dalot menjalin hubungan dengan Claudia Pinto Lopes sejak 2020 dan baru-baru ini melamarnya. Meskipun tidak banyak informasi yang diketahui tentang Pinto Lopes, dia empat tahun lebih tua dari Dalot.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah menjalin hubungan sejak 2016. Namun, pasangan ini belum menikah. Rodriguez pernah ditanya kapan dia akan menikah dengan pesepakbola Portugal itu.