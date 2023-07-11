Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Harry Kane Merapat ke Bayern Munich, Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou Buka Suara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:00 WIB
Harry Kane Merapat ke Bayern Munich, Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou Buka Suara
Harry Kane dikabarkan merapat ke Bayern Munich (Foto: Twitter/SpursOfficial)
A
A
A

HARRY Kane merapat ke Bayern Munich, pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou buka suara. Sang pelatih mengaku tak bisa memastikan masa depan striker Timnas Inggris tersebut di bursa transfer musim panas ini.

Kontrak Kane hanya berlaku hingga musim panas tahun 2024 mendatang. Jadi, Tottenham Hotspur mungkin bakal dipaksa untuk menjualnya pada musim panas tahun ini daripada kehilangannya secara gratis pada musim panas tahun depan.

Harry Kane

Bayern Munich difavoritkan sebagai pelabuhannya. Berbicara tentang masa depan Kane, pelatih Ange Postecoglou, yang baru dikontrak The Lilywhites – julukan Tottenham – pada musim panas ini, mengaku tak bisa memberi jaminan apa pun.

"Tidak, saya belum memiliki jaminan apa pun. Saya tidak mengharapkan apapun karena dalam hal seperti ini," kata Ange Postecoglou dilansir dari Tuttomercato, Senin (10/7/2023).

Pelatih berusia 57 tahun ini mengaku berharap Harry Kane bertahan di Tottenham, mengingat betapa berjasanya dia selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, tak ada yang bisa menjamin masa depannya di Tottenham.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636439/erick-thohir-tegaskan-pssi-dan-patrick-kluivert-pisah-baikbaik-vkn.webp
Erick Thohir Tegaskan PSSI dan Patrick Kluivert Pisah Baik-baik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement