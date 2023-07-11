Harry Kane Merapat ke Bayern Munich, Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou Buka Suara

HARRY Kane merapat ke Bayern Munich, pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou buka suara. Sang pelatih mengaku tak bisa memastikan masa depan striker Timnas Inggris tersebut di bursa transfer musim panas ini.

Kontrak Kane hanya berlaku hingga musim panas tahun 2024 mendatang. Jadi, Tottenham Hotspur mungkin bakal dipaksa untuk menjualnya pada musim panas tahun ini daripada kehilangannya secara gratis pada musim panas tahun depan.

Bayern Munich difavoritkan sebagai pelabuhannya. Berbicara tentang masa depan Kane, pelatih Ange Postecoglou, yang baru dikontrak The Lilywhites – julukan Tottenham – pada musim panas ini, mengaku tak bisa memberi jaminan apa pun.

"Tidak, saya belum memiliki jaminan apa pun. Saya tidak mengharapkan apapun karena dalam hal seperti ini," kata Ange Postecoglou dilansir dari Tuttomercato, Senin (10/7/2023).

Pelatih berusia 57 tahun ini mengaku berharap Harry Kane bertahan di Tottenham, mengingat betapa berjasanya dia selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, tak ada yang bisa menjamin masa depannya di Tottenham.