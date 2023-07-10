Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia U-19 Sapu Bersih Kemenangan di Grup A Piala AFF U-19 2023, Rudy Eka Ogah Jemawa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |22:39 WIB
Timnas Putri Indonesia U-19 Sapu Bersih Kemenangan di Grup A Piala AFF U-19 2023, Rudy Eka Ogah Jemawa
Timnas Putri Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PALEMBANG – Pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka, mengomentari pencapaian manis timnya kala mengarungi babak penyisihan grup Piala AFF U-19 2023. Dia pun ogah jemawa dengan kiprah manis Timnas Putri Indonesia U-19.

Rudy Eka menyebut capaian apik Timnas Putri Indonesia U-19 adalah sebuah rezeki dari Tuhan. Kini, dia pun ogah terlena dengan kiprah manis timnya karena harus kembali fokus mengarungi laga berikutnya.

Timnas Putri Indonesia U-19

"Taktik juga bukan taktik, ya. Akan tetapi, itu juga rezeki, ya," kata Rudy Eka dalam konferensi pers usai laga Timnas Putri Indonesia U-19 Vs Kamboja, di Stadion Jakabaring, dikutip Senin (10/7/2023).

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan kemenangan Timnas Putri Indonesia U-19 melawan Kamboja karena para pemain lihai membaca situasi. Sebab, pada babak pertama, timnya hanya unggul 1-0 dan babak kedua menambahkan empat gol tambahan.

"Mungkin lawan di babak kedua pasti fisiknya menurun. Pemain memanfaatkan," jelas Rudy.

"Saya bilang main bola pintar, jangan banyak dribbling, passing, mereka melakukan itu. Jadi, itu rezeki kami bisa buat gol," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636233/indonesia-golf-festival-2025-resmi-dibuka-rayakan-semangat-golf-for-everyone-zqx.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Resmi Dibuka: Rayakan Semangat Golf for Everyone
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist, Lille Tetap Kalah dari PAOK di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement