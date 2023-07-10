Timnas Putri Indonesia U-19 Sapu Bersih Kemenangan di Grup A Piala AFF U-19 2023, Rudy Eka Ogah Jemawa

PALEMBANG – Pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka, mengomentari pencapaian manis timnya kala mengarungi babak penyisihan grup Piala AFF U-19 2023. Dia pun ogah jemawa dengan kiprah manis Timnas Putri Indonesia U-19.

Rudy Eka menyebut capaian apik Timnas Putri Indonesia U-19 adalah sebuah rezeki dari Tuhan. Kini, dia pun ogah terlena dengan kiprah manis timnya karena harus kembali fokus mengarungi laga berikutnya.

"Taktik juga bukan taktik, ya. Akan tetapi, itu juga rezeki, ya," kata Rudy Eka dalam konferensi pers usai laga Timnas Putri Indonesia U-19 Vs Kamboja, di Stadion Jakabaring, dikutip Senin (10/7/2023).

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan kemenangan Timnas Putri Indonesia U-19 melawan Kamboja karena para pemain lihai membaca situasi. Sebab, pada babak pertama, timnya hanya unggul 1-0 dan babak kedua menambahkan empat gol tambahan.

"Mungkin lawan di babak kedua pasti fisiknya menurun. Pemain memanfaatkan," jelas Rudy.

"Saya bilang main bola pintar, jangan banyak dribbling, passing, mereka melakukan itu. Jadi, itu rezeki kami bisa buat gol," lanjutnya.