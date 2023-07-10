Tembus Semifinal Piala AFF U-19 2023, Timnas Putri Indonesia U-19 Bakal Pertajam Pola Permainan Long Ball

PALEMBANG – Timnas Putri Indonesia U-19 sukses melesat ke babak semifinal Piala AFF U-19 2023. Menatap persaingan di babak semifinal, pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka, pun sudah punya program khusus yang dipersiapkan.

Rudy Eka menyebut Timnas Putri Indonesia U-19 akan mempertajam pola permainan long ball atau bola jauh. Dengan begitu, Garuda Pertiwi Muda -julukan Timnas Indonesia U-19- diharapkan bisa melanjutkan tren positifnya.

"Yang dipertajam mungkin untuk sepakbola putri itu long ball, long ball, long ball," kata Rudy di Palembang, dikutip Senin (10/7/2023).

Timnas Putri Indonesia U-19 sendiri diketahui masih menanti lawannya di babak semifinal. Bakal menghadapi antara Myanmar dan Malaysia, Rudy Eka menilai kedua negara itu punya pola permainan bola-bola jauh yang baik.