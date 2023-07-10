Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mengerikan Kiper PSG Bangkit dari Koma Setelah Alami Kecelakaan Parah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:09 WIB
Kisah Mengerikan Kiper PSG Bangkit dari Koma Setelah Alami Kecelakaan Parah
Kiper PSG Sergio Rico berhasil bangkit dari koma. (Foto: Instagram/@sergioricogonzalez1)
A
A
A

KISAH mengerikan kiper Paris Saint-Germain (PSG), Sergio Rico, bangkit dari koma setelah kecelakaan parah akan diulas Okezone. Sergio Rico mengalami pendarahan otak setelah mengalami kecelakaan, efek ditabrak kuda pada medio Mei 2023.

Sergio Rico ditabrak kuda saat menghadiri acara tahunan di wilayah El Rocio, Spanyol. Setelah mengalami koma hampir sebulan lamanya, Sergio Rico pun sadar pada akhir Juni 2023.

Sergio Rico

(Sergio Rico bangkit dari koma. (Foto: Instagram/@sergioricogonzalez1)

Namun, pemegang satu caps bersama Timnas Spanyol ini tak bisa langsung bergerak leluasa. Sebab, Sergio Rico masih harus menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Selang dua pekan kemudian, Sergio Rico akhirnya mulai bisa beraktivitas seperti bermain media sosial. Sergio Rico akhirnya buka suara untuk pertama kalinya setelah bangkit dari koma lewat Instagram-nya, @sergioricogonzalez1, pada Minggu 9 Juli 2023. Ia mengaku beruntung selamat dari maut dan terus berangsur pulih dengan baik.

“Saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah menunjukkan kepada saya dan mengirimkan cinta mereka di hari-hari yang sulit ini,” tulis Sergio Rico di akun Instagram-nya.

“Saya terus bekerja pada pemulihan saya, yang semakin baik setiap hari. Saya merasa sangat beruntung. Sekali lagi, terima kasih semuanya dan saya berharap dapat bertemu dengan Anda segera,” tambahnya.

Telusuri berita bola lainnya
