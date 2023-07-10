Timnas Putri Indonesia U-19 Tembus Semifinal Piala AFF U-19 2023 Usai Juara Grup A, Pelatih: Buah Proses Panjang

PALEMBANG – Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil melesat ke babak semifinal Piala AFF U-19 2023 sebagai juara Grup A. Pelatih Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka, pun menyebut pencapaian ini diraih berkat proses panjang yang dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu.

Rudy mengatakan bahwa anak asuhnya sudah siap secara mental untuk berjibaku di Piala AFF U-19 2023. Pasanya, para penggawa yang saat ini turun bermain sudah terlebih dahulu memupuk pengalaman bersama dengan timnas senior di Piala Asia.

Di babak semifinal nanti, Timnas Putri Indonesia U-19 masih akan menunggu lawannya. Adapun mereka akan bertemu dengan peringkat dua terbaik dari tiga grup yang ada.

"Pertama-tama Alhamdulillah kita bisa menuntaskan fase grup ini. Terus terang saya bersyukur anak-anak mengikuti apa yang kita instruksikan," tutur Rudy seusai laga, dikutip Senin (10/7/2023) malam WIB.

"Ini buah dari perjalanan prose yang dua sampai tiga tahun lalu saya dapat jabatan ini (pelatih) dari sebelumnya bersama pak Iwan Bule," lanjutnya.