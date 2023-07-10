Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Keturunan dari Luar Negeri yang Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Personel Sao Paulo!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:23 WIB
6 Pemain Keturunan dari Luar Negeri yang Dipanggil Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Personel Sao Paulo!
Welber Jardim, 1 dari 6 pemain keturunan dari luar negeri yang dipanggil Timnas Indonesia U-17 untuk ikut seleksi Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@welber07official)
SEBANYAK 6 pemain keturunan dari luar negeri yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memanggil 34 pemain untuk menjalani seleksi Piala Dunia U-17 2023.

Dari 34 nama itu, enam di antaranya merupakan pemain keturunan yang merumput di luar negeri. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain keturunan dari luar negeri yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023:

6. Staffan Qabiel (Academy Sant Cuggat)

Staffan Qabiel

Staffan Qabiel memiliki orangtua asli dari Indonesia. Pemain 17 tahun ini merumput bersama Sant Cuggat C, tim yang mentas di Juvenil Segunda Divisi di Spanyol. Pernah berkarier di Persija Barat, Staffan Qabiel masuk kategori sukses bersama sang tim.

Medio April 2023, Staffan Qabiel mengantarkan sang tim keluar sebagai juara. Staffan Qabiel sendiri dapat berperan sebagai fullback kanan, kiri, hingga winger kiri dan winger kanan.

5. Aaron Liam Suitela (Bullen FC)

Aaron Suitella

Aaron Liam Suitella memiliki darah Indonesia dan Turki di badannya. Ia sempat membela klub kasta kedua Liga Australia, Bullen FC, sebelum akhirnya menjalani trial bersama klub asal Brasil, Clube Atletico Mineiro.

Pemain bertinggi badan 177 sentimeter itu baru-baru ini viral di media sosial. Hal itu karena anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, membagikan momen winger atau striker berusia 16 tahun ini menyanyikan lagu Indonesia raya.

