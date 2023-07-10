5 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Nomor 1 Pernah Juara!

SEBANYAK 5 negara calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari kelima negara tersebut, salah satu di antaranya pernah merasakan gelar juara turnamen sepakbola putri antarnegara Asia Tenggara kelompok umur 19 tahun itu.

Sebagaimana diketahui, Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19 memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023. Kepastian itu didapat Sheva Imut dan kolega usai membantai Kamboja 5-0 di laga terakhir fase Grup A pada Minggu 9 Juli 2023.

Berkat kemenangan itu, Timnas Putri Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 sebagai juara Grup A. Garuda Pertiwi junior mendapatkan nilai sempurna yakni 9 angka dari 3 pertandingan mereka di Grup A dengan mengemas 16 gol dan hanya kemasukan sekali (+15).

Saat ini, belum diketahui siapa lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal yang akan digelar pada Kamis 13 Juli 2023 mendatang. Sebagai juara Grup A, Garuda Pertiwi junior akan bertemu dengan runner-up grup terbaik dari tiga grup (A,B,C).

BACA JUGA:

Adapun, pertandingan terakhir Grup B dan Grup C sendiri baru dimainkan pada hari ini, Senin (10/7/2023). Lantas, siapa sajakah calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023?

Berikut 5 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023:

5. Kamboja

Kamboja bisa dibilang menjadi salah satu calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023. Kamboja yang finis di posisi kedua Grup A masih memiliki kans untuk lolos ke semifinal dengan mengincar tiket runner-up grup terbaik.

Akan tetapi, hal itu sangat sulit lantaran Kamboja minus 3 gol dari 6 poin yang mereka dapatkan. Mereka bisa saja menjadi runner-up grup terbaik jika saja tim-tim runner-up grup lainnya mengalami kekalahan di laga terakhirnya dan kebobolan lebih banyak gol.

4. Myanmar

Myanmar juga termasuk menjadi calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023. Saat ini, mereka berada di posisi kedua Grup C dengan koleksi 3 poin, angka yang sama dengan Thailand yang menduduki posisi pertama karena unggul selisih gol.

Myanmar sendiri akan bersua Thailand pada laga terakhir Grup C hari ini, Senin (10/7/2023). Jika kalah dari Thailand dengan margin gol yang tipis, bukan tidak mungkin Myanmar akan menjadi runner-up grup terbaik dan melawan Indonesia di semifinal.