Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Nomor 1 Pernah Juara!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:35 WIB
5 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Nomor 1 Pernah Juara!
Timnas Putri U-19 di Piala AFF U-19/Foto: PSSI
A
A
A

SEBANYAK 5 negara calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari kelima negara tersebut, salah satu di antaranya pernah merasakan gelar juara turnamen sepakbola putri antarnegara Asia Tenggara kelompok umur 19 tahun itu.

Sebagaimana diketahui, Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19 memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023. Kepastian itu didapat Sheva Imut dan kolega usai membantai Kamboja 5-0 di laga terakhir fase Grup A pada Minggu 9 Juli 2023.

 timnas putri

Berkat kemenangan itu, Timnas Putri Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 sebagai juara Grup A. Garuda Pertiwi junior mendapatkan nilai sempurna yakni 9 angka dari 3 pertandingan mereka di Grup A dengan mengemas 16 gol dan hanya kemasukan sekali (+15).

Saat ini, belum diketahui siapa lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal yang akan digelar pada Kamis 13 Juli 2023 mendatang. Sebagai juara Grup A, Garuda Pertiwi junior akan bertemu dengan runner-up grup terbaik dari tiga grup (A,B,C).

 BACA JUGA:

Adapun, pertandingan terakhir Grup B dan Grup C sendiri baru dimainkan pada hari ini, Senin (10/7/2023). Lantas, siapa sajakah calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023?

Berikut 5 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2023:

5. Kamboja

Kamboja bisa dibilang menjadi salah satu calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023. Kamboja yang finis di posisi kedua Grup A masih memiliki kans untuk lolos ke semifinal dengan mengincar tiket runner-up grup terbaik.

 timnas putri kamboja

Akan tetapi, hal itu sangat sulit lantaran Kamboja minus 3 gol dari 6 poin yang mereka dapatkan. Mereka bisa saja menjadi runner-up grup terbaik jika saja tim-tim runner-up grup lainnya mengalami kekalahan di laga terakhirnya dan kebobolan lebih banyak gol.

4. Myanmar

Myanmar juga termasuk menjadi calon lawan Timnas Putri Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023. Saat ini, mereka berada di posisi kedua Grup C dengan koleksi 3 poin, angka yang sama dengan Thailand yang menduduki posisi pertama karena unggul selisih gol.

 timnas myanmar

Myanmar sendiri akan bersua Thailand pada laga terakhir Grup C hari ini, Senin (10/7/2023). Jika kalah dari Thailand dengan margin gol yang tipis, bukan tidak mungkin Myanmar akan menjadi runner-up grup terbaik dan melawan Indonesia di semifinal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Hancurkan Qatar 3-0 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement