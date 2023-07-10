5 Negara yang Bisa Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, Nomor 1 Sempat Disinggung Erick Thohir

5 Negara yang Bisa Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. (Foto: PSSI)

TERDAPAT 5 negara yang bisa jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sejatinya sampai saat ini PSSI belum mengumumkan negara mana saja yang akan menjadi lawan skuad Garuda di FIFA Matchday selanjutnya.

Sebelumnya Timnas Indonesia gagal meraih hasil positif di FIFA Matchday Juni 2023 lantaran ditahan Palestina 0-0 dan tumbang 0-2 dari Argentina. Tentu diharapkan hasil buruk itu tak diraih pasukan Shin Tae-yong di FIFA Matchday September 2023.

Kemenangan wajib diraih agar ranking Timnas Indonesia bisa beranjak dari posisi 150 FIFA. Lantas agar bisa memetik kemenangan dan memiliki poin yang besar, siap lawan yang harus bisa dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023 nanti.

Berikut 5 Negara yang Bisa Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023:

5. Timnas Bolivia





Timnas Indonesia sempat nyaris melawan Bolivia di FIFA Matchday Maret 2023. Namun, Bolivia kala itu lebih memilih melawan negara lain.

Tentunya penawaran ulang bisa dilakukan PSSI. Secara kualitas, Bolivia berada di peringkat 100 besar, tepatnya mereka bertengger di posisi 83 dunia.

4. Timnas Tajikistan





Tajikistan juga pernah dijadwalkan menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023. Namun, negara tersebut lebih memilih melawan Uni Emirat Arab (UEA) dan Kuwait.

Tajikistan sendiri kini menempati peringkat 109 dunia. Karena Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023, maka melawan dari AFC bisa menjadi persiapan yang baik.