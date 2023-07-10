Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Cuma Liburan Musim Panas, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Juga Olahraga Bareng!

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:59 WIB
Tak Cuma Liburan Musim Panas, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Juga Olahraga Bareng!
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez olah raga bareng/Foto: Instagram




BINTANG sepakbola dunia Cristiano Ronaldo menghabiskan libur musim panas 2023 dengan kekasihnya, Georgina Rodriguez. Namun, tak hanya liburan, keduanya juga olahraga bareng.

Dilansir dari Goal.com, CR7, julukan Cristiano Ronaldo, melakukan aktifitas seperti parasailing dan mengendarai jet ski saat liburan musim panas mereka. Aktifitas ini terlihat dalam unggahan Instagram model asal Spanyol itu.

 georgina

Rodriguez memposting enam foto di Instagram pribadinya pada hari Minggu tentang waktu senggang mereka bersama di pantai. Pasangan itu terlihat menikmati liburan mereka.

Sesekali mereka juga tampak bersantai di kapal pesiar mewah, liburan yang dijalani Ronaldo sebelum melakoni laga pramusim di Al-Nassr.

 BACA JUGA:

"Los amantes de la playa "pecinta pantai)," tulis Rodriguez.

Meskipun Ronaldo tidak dapat membawa Al-Nassr untuk meraih gelar Liga Pro Saudi musim lalu, tetapi mereka akan menjadi kekuatan yang lebih kuat musim depan. Hal itu setelah menyelesaikan transfer musim panas mereka.



      
