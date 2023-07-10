Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Lihat Aksi Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2023: Bisa Jadi Ganjalan Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:40 WIB
Media Vietnam Ketakutan Lihat Aksi Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2023: Bisa Jadi Ganjalan Vietnam!
Media Vietnam ketakutan lihat aksi Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnan, Soha.vn, ketakutan melihat aksi Timnas Putri Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2023. Soha menilai Timnas Putri Indonesia U-19 berpeluang menjegal Timnas Putri Vietnam U-19 yang dijagokan menjadi juara Piala AFF U-19 2023.

Timnas Putri Indonesia U-19 tampil menggila di tiga laga Grup A Piala AFF U-19 2023. Dalam tiga laga yang dijalani, Claudia Scheunemann dan kawan-kawan selalu menang.

Timnas Putri Indonesia U-19

Tak sekadar menang, Timnas Putri Indonesia U-19 meraihnya dengan skor meyakinkan. Berturut-turut, Timnas Putri Indonesia U-19 menang 7-0 atas Timos Leste, menghancurkan Laos 4-1 dan membantai Kamboja 5-0.

Hasil di atas membuat Timnas Putri Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023. Di semifinal Piala AFF U-19 2023, Timnas Putri Indonesia U-19 akan menghadapi runner-up terbaik, entah itu dari Grup A, B atau C.

Melihat kecenderungan yang ada, Timnas Putri Indonesia U-19 berpotensi menghadapi salah satu dari Kamboja, Malaysia atau Myanmar di semifinal Piala AFF U-19 2023. Sementara itu, semifinal lain akan mempertemukan Vietnam dan Thailand.

Karena itu, Timnas Putri Indonesia U-19 berpeluang lolos ke final Piala AFF U-19 2023. Di partai puncak, Timnas Putri Indonesia U-19 akan menantang pemenang semifinal lain yang mempertemukan Thailand dan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
