HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bicara soal Tim Nasional, Pesepakbola Asal India Remehkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:35 WIB
Bicara soal Tim Nasional, Pesepakbola Asal India Remehkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi
Sunil Chhetri sesumbar bisa lampaui Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi/Foto: Istimewa
BICARA soal Tim Nasional (Timnas), pesepakbola asal India, Sunil Chhetri, remehkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bahkan, dia sesumbar bisa mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam hal memberikan yang terbaik untuk negaranya.

Bagi yang belum tahu, Sunil Chhetri merupakan pesepakbola profesional India yang membela tim Liga Super India, Bengaluru, dan menjadi kapten Timnas India. Pemain 38 tahun itu terkenal karena keganasannya dalam mencetak gol dan kepemimpinannya di atas lapangan.

Tak pelak, Sunil Chhetri pun dianggap sebagai pesepakbola terbaik dalam sejarah India. Pemain 38 tahun itu baru-baru ini menjadi kapten Timnas India di Kejuaraan SAFF 2023, turnamen kesembilan mereka.

Sunil Chhetri membantu Timnas India mengalahkan Kuwait di final. Setelah pertandingan berakhir 1-1 dalam waktu normal, India pun sukses merebut gelar juara usai memenangkan pertandingan 5-4 via adu penalti.

Dalam turnamen itu, Sunil Chhetri dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dengan lima gol. Ini termasuk hat-trick melawan Pakistan dalam laga penyisihan grup. Dengan begitu, koleksi golnya meningkat menjadi 92 gol dari hanya 142 penampilan terbanyak dalam sejarah Timnas India.

Dalam prosesnya, kapten Timnas India itu melampaui jumlah total 89 gol Mokhtar Dahari untuk menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Asia, tepat di belakang Ali Daei (109 gol). Pemain Bengaluru itu kini telah memenangkan 11 trofi utama untuk Timnas India.

Kini, Sunil Chhetri menjadi pencetak gol terbanyak ketiga di antara pemain yang masih aktif (dan keempat secara keseluruhan), tepat di belakang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini menunjukkan konsistensi dan pengaruh yang dia berikan pada sepakbola Asia.

