Meski Dapat Lampu Hijau dari Sao Paulo untuk Ikut Seleksi Timnas Indonesia U-17, Welber Jardim Masih Tunggu Izin dari Agennya

PEMAIN keturunan Indonesia-Brasil, Welber Jardim dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari klubnya, Sao Paulo untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-17. Namun, Welber Jardim ternyata masih belum pasti melakukan seleksi itu karena saat ini ia masih menunggu kabar dari agennya.

Sebelumnya, PSSI sudah mengirimkan surat kepada Sao Paulo untuk meminta agar Welber Jardim diizinkan ke Tanah Air untuk melakukan seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Sao Paulo pun pada akhirnya sudah memberikan lampu hijau.

Surat tersebut pun dikirim ke Sao Paulo langsung atas permintaan ayah dari Welber Jardim, yakni Elisangelo Liu. Ia merasa harus ada surat resmi agar Welber Jardim bisa dilepas Sao Paulo untuk ikut seleksi.

Kini, Elisangelo Liu sudah mengonfirmasi bahwa Sao Paulo sudah memberikan izin. Jadi, mereka tinggal menunggu izin dari agen Welber Jardim untuk bisa ikut seleksi skuad asuhan Bima Sakti.

“Sudah dikirim/diterima (surat panggilan seleksi dari PSSI) dan klub Sao Paulo sudah setuju untuk Welber datang ke Indonesia. Sekarang tinggal agent Welber yang setuju atau tidak,” ucap Elisangelo Liu, dikutip dari akun instagram seputargaruda, Senin (10/7/2023).