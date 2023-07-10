Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diam-Diam, Kiper Cantik Timnas Laos U-19 Ini Suka Lagu Jawa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |03:00 WIB
Diam-Diam, Kiper Cantik Timnas Laos U-19 Ini Suka Lagu Jawa
Kiper Timnas Putri Laos U-19, Tartip Keoinhouan. (Foto: Instagram/tatipkh)
A
A
A

KELAR laga Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-19 vs Laos di matchday kedua Grup A Piala AFF Putri U-19 2023, banyak yang salah fokus dengan kecantikan kiper lawan yang bernama Tartip Keoinhouan. Setelah diusut sampai ke media sosial pribadinya, Tartip kedapatan sempat menggunakan lagu Jawa untuk video yang ia upload di akun Tiktok pribadinya.

Bukan netizen Indonesia namanya jika tak bisa mencari akun media sosial orang-orang yang saat ini tengah viral. Tartip sendiri viral gara-gara penampilannya melawan Timnas Putri Indonesia U-19 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, pada Jumat 7 Juli 2023 lalu.

Tartip pun terkenal bukan karena penampilannya di bawah mistar gawang. Mengingat di laga tersebut Timnas Putri Laos U-19 dibantai skuad Garuda Pertiwi dengan skor 1-4.

Tartip dikenal oleh sebagian pencinta sepakbola Tanah Air karena kecantikannya. Gara-gara kecantikannya itulah, akun media sosial Tartip dicari dan akhirnya kini sudah diketahui.

Tartip Keoinhouan

Dari sekian banyak video yang diupload akun tiktok Tartip, @k.tatip18, ada satu yang menarik perhatian netizen Indonesia. Video itu memperlihatkan Tartip sedang santai bermain di sebuah kebun sambil menaiki ayunan.

Hal yang membuat netizen Indonesia salah fokus adalah lagu dari video tersebut, yakni ‘sepahit topi miring’. Entah apakah mmang Tartip memang menyukai lagu tersebut atau justru hanya sekadar mengikuti tren.

Halaman:
1 2
      
