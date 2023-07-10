RANS Nusantara FC Kuasai Puncak Klasemen Liga 1 2023-2024, Eduardo Almeida Full Senyum

PELATIH RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida senang bukan main karena kini timnya mampu bertengger di peringkat pertama pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Ia pun berharap RANS FC bisa terus konsisten agar terus meraih hasil positif seperti yang sudah mereka raih di dua awal laga musim ini.

Ya, RANS FC mampu mengawali Liga 1 2023-2024 dengan sangat apik. Mereka mampu merebut dua laga itu dengan hasil kemenangan.

Kemenangan pertama dirain RANS FC kala menjamu Persikabo 1973 di Stadion Maguworjo pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Pada laga tersebut RANS menang dengan skor tipis 2-1.

Lalu di laga kedua melawan Bhayangkara FC, RANS kembali hadir dengan memberikan kejutan. Mereka kembali menang dengan skor tipis 2-1 pada Minggu 9 Juli 2023 malam WIB.

Berkat kemenangan itu, RANS FC bersama Dewa United menjadi dua tim yang mampu mengawali dua laga Liga 1 2023-2024 dengan kemenangan. Tentunya hasil itu terbilang luar biasa mengingat pada musim lalu, RANS justru terseok di dasar klasemen Liga 1.

Melihat kondisi seperti itu, tidak heran jika semua pemain RANS, termasuk sang pelatih, Eduardo Almeida merasa senang. Namun, ia ingatkan para pemain untuk tetap fokus.