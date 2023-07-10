Thomas Doll Beberkan Penyebab Marko Simic Belum Nyetel dengan Persija Jakarta

BOGOR - Penampilan Marko Simic bersama Persija Jakarta di laga comeback-nya di Liga 1 2023-2024 terbilang mengecewakan. Sebab striker asal Kroasia itu sama sekali tak mencetak gol atau memberikan dampak positif di lini depan Persija,

Banyak yang melihat Simic seperti belum menyatu dengan permainan Persija. Padahal seharusnya dengan pengalaman Simic yang dulunya adalah pemain Persija, ia diharapkan bisa langsung nyetel dengan permainan Macan Kemayoran.

Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mencoba memberikan pendapatnya. Bagi Doll, wajar jika Simic tampak kesulitan karena ia baru bergabung dengan Persija setelah lama tak bermain untuk klub tersebut.

Jadi, menurut Doll, Marko Simic masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya di Persija.

"Dia juga baru dua pekan bersama tim. Marko Simic memang baru main," ujar Thomas Doll dalam konferensi pers, Senin (10/7/2023).

Gara-gara Simic yang belum nyetel, ia pun gagal mencetak gol kala Persija ditahan 0-0 oleh Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Bogor, pada Minggu 9 Juli 2023.