Dikabarkan Bakal Gabung ke Chelsea, Paulo Dybala: Saya Bertahan di AS Roma

ROMA – Chelsea dikabarkan tertarik memboyong Paulo Dybala dari AS Roma di bursa transfer musim panas 2023. Menanggapi isu tersebut, Dybala lantas langsung menegaskan bahwa dirinya akan tetap bertahan di Liga Italia bersama Roma.

Chelsea telah banyak melepas sejumlah pemain penting, seperti Kai Havertz, Mason Mount, hingga Mateo Kovacic. Untuk dapat bersaing di Liga Inggris 2023-2024, The Blues pun berupaya mendatangkan pemain bintang lagi dan nama pemain tersebut adalah Dybala.

Peluang Chelsea mendapatkan Dybala pun terbilang cukup besar. Pasalnya Chelsea hanya perlu membayar klausul lepas Dybala seharga 12 juta euro atau sekira Rp199 miliar.

Untuk tim sekaya Chelsea, mengeluarkan uang 12 juta euro jelas perkara kecil. Karena itulah, tidak heran tim besutan Mauricio Pochettino itu tertarik kepada pemain asal Argentina tersebut.

Hanya saja, Dybala sudah bersuara. Ia dengan tegas menolak tawaran dari Chelsea karena saat ini fokus utamanya adalah membawa Roma berjaya dan terus bertahan hingga kontraknya habis pada 2025 mendatang.

Dybala pun mengaku bahagia selama di Roma. Untuk itu, Dybala tidak tertarik sama sekali dengan penawaran dari Chelsea.