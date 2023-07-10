Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Dikabarkan Bakal Gabung ke Chelsea, Paulo Dybala: Saya Bertahan di AS Roma

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:43 WIB
Dikabarkan Bakal Gabung ke Chelsea, Paulo Dybala: Saya Bertahan di AS Roma
Pemain AS Roma, Paulo Dybala diisukan bakal direkrut Chelsea. (Foto: Instagram/officialasroma)
A
A
A

ROMA Chelsea dikabarkan tertarik memboyong Paulo Dybala dari AS Roma di bursa transfer musim panas 2023. Menanggapi isu tersebut, Dybala lantas langsung menegaskan bahwa dirinya akan tetap bertahan di Liga Italia bersama Roma.

Chelsea telah banyak melepas sejumlah pemain penting, seperti Kai Havertz, Mason Mount, hingga Mateo Kovacic. Untuk dapat bersaing di Liga Inggris 2023-2024, The Blues pun berupaya mendatangkan pemain bintang lagi dan nama pemain tersebut adalah Dybala.

Peluang Chelsea mendapatkan Dybala pun terbilang cukup besar. Pasalnya Chelsea hanya perlu membayar klausul lepas Dybala seharga 12 juta euro atau sekira Rp199 miliar.

Untuk tim sekaya Chelsea, mengeluarkan uang 12 juta euro jelas perkara kecil. Karena itulah, tidak heran tim besutan Mauricio Pochettino itu tertarik kepada pemain asal Argentina tersebut.

Paulo Dybala

Hanya saja, Dybala sudah bersuara. Ia dengan tegas menolak tawaran dari Chelsea karena saat ini fokus utamanya adalah membawa Roma berjaya dan terus bertahan hingga kontraknya habis pada 2025 mendatang.

Dybala pun mengaku bahagia selama di Roma. Untuk itu, Dybala tidak tertarik sama sekali dengan penawaran dari Chelsea.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635985/agit-kabayel-pulang-kampung-raksasa-jerman-siap-hidupkan-kembali-era-emas-tinju-kelas-berat-qxy.webp
Agit Kabayel Pulang Kampung: Raksasa Jerman Siap Hidupkan Kembali Era Emas Tinju Kelas Berat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/anthony_sinisuka_ginting.jpg
Hasil French Open 2025: Anthony Ginting dan Jafar/Felisha Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement