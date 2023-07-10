Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Disanksi UEFA, Juventus Bakal Dicoret dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |05:56 WIB
Disanksi UEFA, Juventus Bakal Dicoret dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024
Juventus bakal dicoret dari Liga Konferensi Eropa/Foto: Twitter Juventus
A
A
A

DISANKSI UEFA, Juventus bakal dicoret dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Sekadar diketahui, Bianconeri, julukan Juventus, menerima pengurangan 10 poin di Liga Italia 2022-2023 akibat pelanggaran Financial Fair Play.

Sanksi tersebut didapat Juventus berdasarkan keputusan dari Pengadilan Banding Federal terkait kasus Capital Gains Case. Direktur klub Bianconeri dianggap mengubah nilai riil pemain-pemainnya di pasar transfer agar stabil dalam neraca mereka.

juventus

Dalam hal ini, Juventus dinyatakan bersalah karena menaikkan biaya transfer secara tidak alami untuk meningkatkan perolehan modal mereka. Tindakan ini membuat Juventus memiliki aset klub yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya mereka miliki.

Juventus pun disanksi pengurangan 10 poin sehingga mengakhiri Liga Italia 2022-2023 dengan finis di peringkat ketujuh. Posisi kejutuh ini membuat Bianconeri mendapatkan tiket untuk mewakili Italia di Liga Konferensi Eropa 2023-2024.

Akan tetapi, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Juventus sepakat menerima sanksi dari UEFA untuk dikeluarkan dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Bianconeri menerima kesepakatan ini agar tidak terkena sanksi yang membuat mereka tidak bisa bermain lagi di Liga Champions musim 2024-2025 dan seterusnya.

Halaman:
1 2
      
