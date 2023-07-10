Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Klub Ini Bisa Jadi Pelabuhan Baru David De Gea Usai Hengkang dari Manchester United, Nomor 1 Susul Cristiano Ronaldo!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:32 WIB
3 Klub Ini Bisa Jadi Pelabuhan Baru David De Gea Usai Hengkang dari Manchester United, Nomor 1 Susul Cristiano Ronaldo!
David de Gea kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
3 klub yang mungkin bisa menjadi pelabuhan baru David De Gea usai hengkang dari Manchester United. Ada deretan klub elite dari berbagai benua, seperti Eropa, Asia, hingga Amerika yang bisa dibela De Gea.

Sebagaimana telah diketahui, penjaga gawang andalan Manchester United selama 12 tahun terakhir, David De Gea, telah mengumumkan bahwa dirinya resmi meninggalkan Old Trafford. Pengumuman itu disampaikan pada Sabtu 8 Juli 2023.

Hal ini terkonfirmasi setelah Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kiper asal Spanyol itu. Man United lebih memilih untuk mencoba merekrut kiper baru dari Inter Milan, Andre Onana.

Berdasarkan berbagai laporan, ada banyak opsi yang mungkin saja dapat diambil De Gea untuk melanjutkan kariernya. Diketahui, ada beberapa klub mulai dari klub di Liga Arab Saudi, Major League Soccer di Amerika, hingga klub-klub lain di Eropa.

Berikut, Okezone rangkum 3 klub yang paling mungkin bisa menjadi pelabuhan baru David De Gea usai hengkang dari Manchester United.

3. Chelsea

David de Gea

Meski terdengar mustahil, kemungkinan De Gea merapat ke Chelsea masih tetap ada. Hal ini tidak terlepas dari Chelsea yang membutuhkan sosok penjaga gawang berpengalaman setelah The Blues kehilangan sosok Eduardo Mendy.

Terlebih, ada sosok Todd Boehly di Chelsea yang mampu memberi kucuran dana tak terbatas. Alhasil, mendatangkan De Gea yang harus digaji dengan biaya 350 ribu poundsterling per pekan, bukanlah hal yang sulit.

Di sisi lain, bergabung dengan Chelsea juga merupakan opsi yang bijak untuk De Gea. Sebab dengan begitu, dia akan tetap berada di level tertinggi kariernya

Halaman:
1 2
      
