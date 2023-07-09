Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Sempat Tertinggal 2 Gol, Radit FC Bantai Fafage Vamos 7-2

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 akan dibahas di sini. Radit FC melakukan comeback kontra Fafage Vamos hingga sukses mengklaim kemenangan dengan sko 7-2 di GOR POPKI, Jakarta, pada Minggu (9/7/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Fafage Vamos langsung berupaya mencetak gol sejak awal pertandingan. Mereka hammpir mencetak gol di menit ketiga melalui Ali Abedin, yang masih melebar dari sisi kanan gawang.

Delapan menit berselang, Radit FC gantian mengancam pertahanan lawan. Sayangnya sontekan Sari Tua bisa ditepis oleh kiper lawan.

Vamos Fafage akhirnya memecah kebuntuan di pertengahan babak pertama. Andri Caniago mencantumkan namanya di papan skor. Skor 1-0 untuk Fafage.

Kedua tim saling jual beli serangan memasuki menit-menit akhir babak pertama. Namun, masih belom ada gol tambahan lagi yang tercipta. Alhasil, Fafage Vamos menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0.

Babak Kedua

Pada awal babak kedua, Fafage Vamos kembali mendominasi pertandingan. Mereka membangun serangan lewat bola-bola pendek cepat yang berbahaya.

Sayangnya, beberapa peluang yang mereka dapatkan masih belum berbuah gol lagi hingga memasuki menit keempat. Buruknya penyelesaian akhir menjadi penyebab tumpulnya lini depan Fafage Vamos.