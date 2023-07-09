Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Black Steel Gasak Giga FC 5-0

HASIL Liga Futsal Profesional 2022-2023 akan dibahas di sini. Black Steel menang telak dengan skor 5-0 atas Giga FC di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, pada Minggu (9/7/2023).

Jalannya laga





Babak pertama

Laga baru bergulir beberapa detik, Black Steel langsung mencuri keunggulan atas Giga FC. Diego Rodigo membubuhkan namanya di papan skor untuk membawa Black Steel unggul 1-0.

Diego Rodigo kembali menunjukkan ketajamannya dalam laga itu. Sebab, dia mencetak gol keduanya ke gawang Giga FC pada menit ke-4.

Black Steel semakin mendominasi permainan. Giga FC pun praktis hanya bisa mengandalkan serangan balik saja untuk melawan Black Steel FC.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Black Steel FC unggul 2-0 atas Giga FC.