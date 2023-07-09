5 Pesepakbola Bintang Eks Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Direkrut Klub Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Pemain Keturunan

MANTAN pemain Timnas Indonesia bisa direkrut klub Liga 1 2023-2024. Pasalnya, status penggawa Timnas Indonesia ini tanpa klub alias mengangur.

Dalam dunia sepakbola, kemampuan menjaga performa agar tetap prima sangat dibutuhkan. Karena, hal itu sangat berkaitan dengan kesempatan bermain, baik di level klub maupun negara.

Maka, tak ayal sering kita jumpai nama-nama yang seharusnya masih dalam masa produktif, namun mengalami performa yang loyo. Sehingga, nama mereka pun kemudian tak muncul lagi dalam list pemain, atau bahkan ditendang dari kesebelasan.

Kondisi demikian itu bahkan dialami oleh para mantan penggawa Timnas Indonesia. Pernah menyandang status sebagai pemain Timnas Indonesia ternyata tak mampu menyelamatkan mereka dari pemutusan kontrak.

Hal itu membuat mereka dapat direkrut secara gratis oleh klub-klub Liga 1 2023-2024. Siapa saja mereka? Ini ulasannya!

5. Osvaldo Haay

Osvaldo Haay pernah digadang-gadang sebagai calon bintang Timnas Indonesia karena penampilan apiknya di level kelompok umur dan juga di kompetisi Liga 1. Namun, cedera membuat performanya menurun.

Osvaldo Haay menjadi pemain dengan status tanpa klub saat ini. Kesebelasan terakhir yang dibelanya, Persija Jakarta, memutuskan tak memperpanjang kontrak mantan pemain Timnas Indonesia itu.

4. Zulfiandi

Namanya disebut-sebut sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Indonesia. Bahkan performanya sempat membawanya ke Timnas Indonesia pada 2018 lalu.

Namun sayang, Zulfiandi kini harus berstatus tanpa klub usai klubnya, Madura United, tak memperpanjang kontraknya.