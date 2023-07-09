Hasil Liga Futsal Profesional: Daniel Alves Cetak Quintrik, Kancil WHW Benamkan Sadakata United dengan Skor 8-4

LANJUTAN Liga Futsal Profesional 2023 mempertemukan Kancil WHW Vs Sadakata United. Dalam pertandingan itu Kancil HWH menang 8-4 atas Sadakata United yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Kancil WHW tampil menekan sejak awal babak pertama. Sebab, tim itu tampaknya ingin mencetak gol cepat agar makin percaya diri memainkan laga melawan Sadakata United.

Sadakata United pun memberikan perlawanan cukup ketat. Namun, Kancil WHW mampu mencetak gol pada menit ke-4 lewat Daniel Alves Dos Santos.

Sadakata United pun berhasil mencetak gol balasan ke gawang Kancil WHW. Gol tersebut diciptakan oleh Elbek Tulkinov pada menit ke-14.

Kancil WHW pun tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, tim itu kembali mencetak gol ke gawang Sadakata United lewat Daniel Alves pada menit ke-16.

Sadakata United berhasil kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Itu setelah Naufal Effendi mencetak gol ke gawang Kancil WHW lewat skema serangan balik.

Kali ini Sadakata United berhasil unggul 3-2 atas Kancil WHW. Kepastian itu usai Fredik mencetak gol pada menit ke-16 usai memanfaatkan umpan rekan setimnya.