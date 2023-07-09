Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Mulai Stabil Usai Pendarahan Otak, Kondisi Edwin van der Sar Masih Memprihatinkan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |02:37 WIB
Meski Mulai Stabil Usai Pendarahan Otak, Kondisi Edwin van der Sar Masih Memprihatinkan
Edwin van der Sar baru saja mengalami pendarahan otak. (Foto: Instagram/edwinvandersar1)
A
A
A

SPLIT – Kondisi CEO Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar dikabarkan sudah stabil usai mengalami pendarahan otak. Namun, pihak keluarga belum bisa tenang karena ternyata kondisi Van der Sar masih memprihatinkan.

Karena itu, sampai saat ini kiper legendaris Timnas Belanda itu masih menjalani perawatan intensif. Kabar terbaru terkait Van der Sar pun disampaikan langsung oleh akun twitter @AFCajax, pada Sabtu 8 Juli 2023.

"Edwin van der Sar akan tetap dalam perawatan intensif untuk saat ini. Kondisinya stabil tapi masih memprihatinkan,” tulis pernyataan Ajax, mewakili mewakili istri, Van der Sar, yakni Annemarier, dikutip dari @AFCajax, Minggu (9/7/2023).

“Ajax membagikan informasi ini atas nama Annemarie van der Sar, istri Edwin. Keluarga Van der Sar, bersama dengan Ajax, sangat berterima kasih dan sangat tersentuh oleh banyak pesan dukungan untukny,” lanjut pernyataan Ajax.

Edwin van der Sar alami pendarahan otak

Sebelumnya, Edwin van der Sar dikabarkan mengalami pendarahan otak pada Jumat, 7 Juli 2023. Mantan kiper Manchester United itu mengalami kejadian nahas tersebut saat sedang berlibur di Kroasia.

Sekadar informasi, legenda berusia 52 tahun itu pada Mei lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Ajax, jabatan yang sudah didapuknya sejak akhir 2016 silam. Sebelum itu dia menjabat sebagai direktur pemasaran Ajax sejak November 2012. Oleh karena itu sampai saat ini dia masih memiliki hubungan yang erat dengan mantan klubnya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635357/hasil-asian-youth-games-2025-timnas-voli-putra-dan-putri-indonesia-kompak-libas-taiwan-lolos-ke-perempat-final-iim.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Kompak Libas Taiwan, Lolos ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement