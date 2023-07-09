Meski Mulai Stabil Usai Pendarahan Otak, Kondisi Edwin van der Sar Masih Memprihatinkan

SPLIT – Kondisi CEO Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar dikabarkan sudah stabil usai mengalami pendarahan otak. Namun, pihak keluarga belum bisa tenang karena ternyata kondisi Van der Sar masih memprihatinkan.

Karena itu, sampai saat ini kiper legendaris Timnas Belanda itu masih menjalani perawatan intensif. Kabar terbaru terkait Van der Sar pun disampaikan langsung oleh akun twitter @AFCajax, pada Sabtu 8 Juli 2023.

"Edwin van der Sar akan tetap dalam perawatan intensif untuk saat ini. Kondisinya stabil tapi masih memprihatinkan,” tulis pernyataan Ajax, mewakili mewakili istri, Van der Sar, yakni Annemarier, dikutip dari @AFCajax, Minggu (9/7/2023).

“Ajax membagikan informasi ini atas nama Annemarie van der Sar, istri Edwin. Keluarga Van der Sar, bersama dengan Ajax, sangat berterima kasih dan sangat tersentuh oleh banyak pesan dukungan untukny,” lanjut pernyataan Ajax.

Sebelumnya, Edwin van der Sar dikabarkan mengalami pendarahan otak pada Jumat, 7 Juli 2023. Mantan kiper Manchester United itu mengalami kejadian nahas tersebut saat sedang berlibur di Kroasia.

Sekadar informasi, legenda berusia 52 tahun itu pada Mei lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Ajax, jabatan yang sudah didapuknya sejak akhir 2016 silam. Sebelum itu dia menjabat sebagai direktur pemasaran Ajax sejak November 2012. Oleh karena itu sampai saat ini dia masih memiliki hubungan yang erat dengan mantan klubnya tersebut.