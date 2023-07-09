Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Inggris U-21 vs Timnas Spanyol U-21 di Final Piala Eropa U-21 2023: Curtis Jones Cetak Gol, The Three Lions Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |01:46 WIB
Hasil Timnas Inggris U-21 vs Timnas Spanyol U-21 di Final Piala Eropa U-21 2023: Curtis Jones Cetak Gol, <i>The Three Lions</i> Juara
Timnas Inggris U-21 juara Piala Eropa U-21 2023 usai menang atas Spanyol U-21. (Foto: Instagram/england)
A
A
A

BATUMI – Tim Nasional (Timnas) Inggris U-21 memastikan diri menjadi juara Piala Eropa U-21 2023. Gelar juara itu diraih Inggris U-21 usai menang 1-0 atas Spanyol U-21 di laga final yang berlangsung di Adjarabet Arena, Batumi, Georgia, pada Sabtu 8 Juli 2023 malam WIB.

Gol kemenangan Inggris U-21 dicetak oleh pemain muda Liverpool, Curtis Jones pada menit ke-45+4. Pertandingan Inggris U-21 vs Spanyol U-21 pun berjalan amat panas.

Terbukti dua kartu merah harus dikeluarkan wasit di laga final Piala Eropa U-21 2023 tersebut. Kartu merah pertama diberikan kepada pemain Spanyol U-21, Antonio Blanco Conde pada menit 90+10.

Lalu kartu merah kedua diberikan untuk penggawa Timnas Inggris U-21, Morgan Gibbs-White pada menit 90+11. Tak lama dari insiden dua kartu merah itu, laga pun berakhir.

Timnas Inggris U-21 vs Spanyol U-21

Timnas Inggris U-21 berhak merebut gelar ketiga mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya Inggris U-21 pernah juara pada 1982 dan 1984.

Dengan tiga gelar Piala Eropa U-21, Inggris kini hanya tertinggal dua trofi lagi dari Spanyol dan Italia yang merupakan dua negara tersukses di ajang tersebut. Regenerasi Inggris kini memang mulai patut diperhitungkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/01/51/2072951/hajar-jerman-2-1-spanyol-juarai-piala-eropa-u-21-2019-TN7gxazRhs.jpg
Hajar Jerman 2-1, Spanyol Juarai Piala Eropa U-21 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/03/51/1727849/bawa-spanyol-raih-posisi-runner-up-di-piala-eropa-u-21-2017-lopetegui-sebut-celades-sebagai-pelatih-cerdas-B49hm2GsBR.jpg
Bawa Spanyol Raih Posisi Runner-Up di Piala Eropa U-21 2017, Lopetegui Sebut Celades sebagai Pelatih Cerdas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/03/51/1727843/jerman-juarai-piala-eropa-u-21-2017-lopetegui-mereka-tampil-lebih-baik-dari-spanyol-fGhIeZBK7B.jpg
Jerman Juarai Piala Eropa U-21 2017, Lopetegui: Mereka Tampil Lebih Baik dari Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/03/51/1727513/lengkapi-kebahagiaan-jerman-timnas-u-21-disambut-bak-pahlawan-CHTsXY4LUr.jpg
Lengkapi Kebahagiaan Jerman, Timnas U-21 Disambut bak Pahlawan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635473/debut-dewa-united-di-kancah-asia-saksikan-seluruh-pertandingannya-live-di-gtv-max.webp
Debut Dewa United di Kancah Asia, Saksikan Seluruh Pertandingannya Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/amri_syahnawinita_violina_marwah.jpg
Hasil French Open 2025: Amri/Nita Tumbang Usai Duel Sengit Tiga Gim Lawan Goh/Lai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement