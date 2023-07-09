Hasil Timnas Inggris U-21 vs Timnas Spanyol U-21 di Final Piala Eropa U-21 2023: Curtis Jones Cetak Gol, The Three Lions Juara

BATUMI – Tim Nasional (Timnas) Inggris U-21 memastikan diri menjadi juara Piala Eropa U-21 2023. Gelar juara itu diraih Inggris U-21 usai menang 1-0 atas Spanyol U-21 di laga final yang berlangsung di Adjarabet Arena, Batumi, Georgia, pada Sabtu 8 Juli 2023 malam WIB.

Gol kemenangan Inggris U-21 dicetak oleh pemain muda Liverpool, Curtis Jones pada menit ke-45+4. Pertandingan Inggris U-21 vs Spanyol U-21 pun berjalan amat panas.

Terbukti dua kartu merah harus dikeluarkan wasit di laga final Piala Eropa U-21 2023 tersebut. Kartu merah pertama diberikan kepada pemain Spanyol U-21, Antonio Blanco Conde pada menit 90+10.

Lalu kartu merah kedua diberikan untuk penggawa Timnas Inggris U-21, Morgan Gibbs-White pada menit 90+11. Tak lama dari insiden dua kartu merah itu, laga pun berakhir.

Timnas Inggris U-21 berhak merebut gelar ketiga mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya Inggris U-21 pernah juara pada 1982 dan 1984.

Dengan tiga gelar Piala Eropa U-21, Inggris kini hanya tertinggal dua trofi lagi dari Spanyol dan Italia yang merupakan dua negara tersukses di ajang tersebut. Regenerasi Inggris kini memang mulai patut diperhitungkan.