HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Gila Sandy Walsh, Jalani Debut hingga Bawa Timnas Indonesia Tembus Ranking 100 FIFA!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |00:20 WIB
Janji Gila Sandy Walsh, Jalani Debut hingga Bawa Timnas Indonesia Tembus Ranking 100 FIFA!
Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

JANJI gila Sandy Walsh, yakni jalani debut hingga bawa Timnas Indonesia tembus ranking 100 FIFA menarik untuk dibahas. Ya, Sandy Walsh mengeluarkan sebuah janji yang amat menarik karena dirinya siap untuk membawa skuad Garuda menembus ranking 100 FIFA.

Perlu diketahui, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 150 FIFA. Untuk dapat mencapai 100 besar, tentu Timnas Indonesia perlu memenangkan banyak pertandingan agar bisa mewujudkan target tersebut.

Meski terlihat sulit, Sandy Walsh justru tetap optimis Timnas Indonesia mampu mencapainya. Sebab baginya Timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh para pemain hebat, baik itu dari pemain muda, pemain keturunan, hingga pemain senior.

Selain dari kekuatan para pemain, Sandy Walsh juga melihat ada kekuatan di tim kepelatihan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dengan berbagai faktor tersebutlah, Sandy Walsh percaya diri Timnas Indonesia dapat memperbaiki posisi ranking FIFA hingga mencapai 100 besar.

Sandy Walsh

“Tim ini sangat luar biasa, banyak pemain muda dan pemain keturunan. Tim pelatih dan staf medis PSSI melakukan yang terbaik untuk mendukung tim ini. Dukungan yang diberikan luar biasa,” kata Sandy Walsh, di akun youtube pribadinya, @sandywalshofficial, Minggu (9/7/2023).

Dalam video youtube berjudul ‘Ayo FIFA ranking Top 100’ yang diupload Sandy Walsh pada Sabtu 8 Juli 2023 tersebut, pemain keturunan Indonesia itu memperlihatkan sedikit cuplikan ketika dirinya sedang bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
