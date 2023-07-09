Hasil Madura United vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Sempat Tertinggal 2 Kali, Laskar Sape Kerrab Menang 3-2!

HASIL Madura United vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (9/7/2023) sore WIB tersebut berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Madura United.

Persik Kediri sempat unggul dua kali melalui Renan da Silva (4') dan Yohanes Pahabol (25'). Namun, Laskar Sape Kerrab -- julukan Madura United -- sukses membalas melalui Lulinha (24'), Jaja (34'), dan Francisco Israel Rivera (38').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meski menyandang predikat tim tamu, Persik Kediri mampu memberi kejutan di menit-menit awal. Mereka sukses mengamankan gol pertama berkat gol Renan da Silva ketika laga baru bergulir empat menit.

Sepuluh menit kemudian, Madura United mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan lewat aksi Lulinha. Namun, tendangan melengkung yang dilepaskan pemain asal Brasil itu ke tiang jauh masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Lulinha sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-24 untuk Madura United. Namun, hanya semenit kemudian, Yohanes Pahabol sukses mengembalikan keunggulan Macan Putih – julukan Persik – menjadi 2-1.

Laskar Sape Kerrab tak menyerah dan sukses menyeimbangkan skor menjadi 2-2 pada menit ke-34. Kali ini, giliran Hugo Gomes alias Jaja yang sukses mencatatkan namanya di papan skor.

Hanya empat menit berselang, Madura United berbalik unggul melalui gol Francisco Israel Rivera. Kerja sama satu-dua dengan Junior Brandao berhasil dituntaskan oleh Francisco lewat tendangan placing yang tak terjangkau kiper Persik, Kartika Ajie.

BACA JUGA:

Pada lima menit terakhir babak pertama, Madura United mendapat beberapa peluang lewat Junior Brandao dan Koko Ari Araya. Tetapi sepakan mereka bisa dimentahkan oleh Kartika Ajie. Alhasil, keunggulan 3-2 tuan rumah bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Persik mendominasi menit-menit awal babak kedua. Mereka mendapat peluang pada menit 54 tetapi tandukan Falvio Silva tetap bola masih belum mengarah tepat sasaran.

Sepuluh menit kemudian, Persik kembali mendapatkan kans berbahaya melalui Rohit Chand. Namun, tembakan riketnya masih menyamping tipis di sisi kanan gawang Madura.