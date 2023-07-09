Tak Senang dengan Wasit di Laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera, Bos Bajul Ijo Langsung Ngadu ke Erick Thohir

SURABAYA – CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda tak terima dengan kinerja wasit di laga Bajul Ijo kontra Barito Putera lantaran dianggapnya tidak becus memimpin pertandingan pada Sabtu 8 Juli 2023 tersebut. Karena merasa Persebaya dirugikan dengan keputusan wasit di laga tersebut, Azrul lantas mengadu kepada Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Azrul tepatnya meminta kepada Erick Thohir agar dapat mengevaluasi kinerja wasit. Tak hanya wasit yang memimpin laga Persebaya vs Bario saja, tapi seluruh pengadil lapangan yang akan memimpin Liga 1 2023-2024.

Berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, ada banyak hal menarik yang terjadi di laga Persebaya vs Barito Putera. Seperti ketika pemain Persebaya, Song Ui-yong ditarik pakaiannya di kotak penalti.

Tarikan kencang dari pemain Barito Putera ini tentu membuat sang pemain terjatuh di kotak penalti. Namun wasit di laga Perebaya vs Barito, Thoriq Alkatiri dan asisten wasit yang tak melihat kejadian itu secara jelas.

Sehingga wasit tak menghadiahkan pelanggaran bagi Persebaya. Alhasil, Persebaya harus puas berbagi skor 1-1, setelah sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Murilo Mendes menit 28, Bajul Ijo menyamakan skor menit 44 melalui tendangan Bruno Moreira.

Usai laga, Azrul yang tak terima lantas berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ternyata direspons dengan cepat, terkait keluhan Persebaya akan keputusan wasit. Azrul juga mengaku mengapresiasi dan berterima kasih akan respon cepat Erick Thohir.

"Setelah pertandingan langsung berkomunikasi dengan ketua umum, saya sangat sangat hormat dan terima kasih kepada ketua umum Erick Thohir, karena sangat responsif menanggapi penyampaian-penyampaian dari klub. Saya tadi sampaikan tolong evaluasi tentang wasit," kata Azrul, Minggu (9/7/2023).