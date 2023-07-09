Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

David De Gea Dilepas Manchester United, Rio Ferdinand Kesal Setengah Mati

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:02 WIB
David De Gea Dilepas Manchester United, Rio Ferdinand Kesal Setengah Mati
David De Gea meninggalkan Manchester United setelah kontraknya habis (Foto: Twitter/D_DeGea)
A
A
A

DAVID De Gea dilepas Manchester United, Rio Ferdinand kesal setengah mati. Menurut legenda Manchester United itu, pihak klub melepas David De Gea dengan cara yang tidak layak.

Kontrak David De Gea bersama Manchester United habis pada 30 Juni 2023 lalu. Namun, pihak Setan Merah – julukan Manchester United – sebelumnya telah berusaha untuk menegosiasikan perpanjangan kontraknya.

 David De Gea

Hanya saja, proses negosiasi tersebut berjalan alot hingga akhirnya klub memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak De Gea. Disinyalir, faktor gaji menjadi masalah utama dalam gagalnya negosiasi tersebut.

Kepergian De Gea dengan cara seperti ini membuat Ferdinand sangat kesal. Dia tidak terima kiper asal Spanyol itu pergi dengan cara yang tidak layak padahal sudah setia hingga bersedia membantu Manchester United di momen-momen sulit.

“Ini situasi yang lucu. Apakah menurut Anda David de Gea cukup baik untuk Manchester United lagi, itu masih bisa diperdebatkan,” kata Ferdinand, dikutip dari Mirror, Minggu (9/7/2023).

“Dia telah menjadi pelayan luar biasa untuk klub sepak bola ini. Dia sudah ada di sana selama 12 tahun dan telah menjadi Pemain Terbaik klub ni beberapa kali. Pada intinya dia melayani klub dengan sangat baik, dia seorang profesional yang luar biasa,” lanjutnya.

Ferdinand sadar bahwa ada beberapa pihak yang ingin De Gea pergi. Namun caranya tidak seperti itu. Menurutnya, cara komunikasi pihak klub tidak baik sehingga membuat beberapa pemain yang keluar dari Old Trafford merasa kecewa.

“Ada banyak orang yang menyerukan untuk dia pergi, itu bisa dimengerti dan adil. Saya sedikit kecewa dengan cara klub menangani ini. Ini tergantung pada komunikasi,” ungkapnya.

