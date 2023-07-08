Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Segera Kerja Sama dengan Zlatan Ibrahimovic

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:29 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/s.pattynama)
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

PENYEBAB pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama segera kerjasama dengan Zlatan Ibrahimovic dapat Anda ketahui di artikel ini. Kerjasama yang dimaksud adalah Shayne akan bergabung dengan klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic, yakni Hammarby IF.

Seperti yang diketahui, saat ini Shayne Pattynama masih bermain untuk klub Liga Norwegia, yakni Viking FK. Bersama tim yang bermain di kasta tertinggi Liga Norwegia tersebut, Shayne sejatinya merupakan pemain utama.

Untuk Liga Norwegia 2023 yang sudah memasuki pekan ke-13 saja, Shayne sudah bermain di 11 pertandingan. Ia bisa dikatakan merupakan pilihan utama di posisi fullback kiri Viking FK.

Hanya saja, beredar rumor Shayne bakal diganti oleh pemain yang akan segera didatangkan Viking FK, yakni Anders Hiim. Melihat kondisi tersebut, Hammarby mencoba memanfaatkan situasi dengan mendekati Shayne.

Shayne Pattynama

Kabar Hammarby tertarik merekrut Shayne pun dilaporkan oleh media asal Swedia, Tuttosvenkan. Media Swedia tersebut pun bertanya-tanya, apakah Shayne merupakan pemain yang saat ini dibutuhkan oleh Hammarby IF?

“Media asal Norwegia melaporkan Hammarby IF mengincar Shayne Pattynama dari Viking FK. Benarkah pemain tersebut yang dibutuhkan Hammarby IF?” bunyi keterangan dari media Swedia, Tuttosvenkan, Sabtu (8/7/2023).

Halaman:
1 2
      
