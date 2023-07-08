Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Kode Aaron Suitela Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:01 WIB
Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Kode Aaron Suitela Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?
Pemain keturunan Indonesia, Aaron Suitela. (Foto: Instagram/northcotecityfc)
A
A
A

NYANYIKAN lagu Indonesia Raya, kode Aaron Suitela perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023? Nama Suitela saat ini tengah ramai dibicarakan oleh sebagian pencinta sepakbola Tanah Air.

Pasalnya, Aaron Suitela dianggap layak untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 yang akan beraksi di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Suitela sendiri adalah pemain berdarah Indonesia-Turki.

Aaron Suitela memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya, Doddy Suote yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Sementara ibunya berasal dari Tukri.

Pria berusia 16 tahun tersebut pun lahir di Australia dan memulai kariernya di Negeri Kangguru. Kini ia pun bermain untuk Bulleen Lions FC yang berkompetisi di kasta kedua Liga Australia.

Melihat perkembangannya di sepakbola Australia, pencinta sepakbola Tanah Air pun tertarik melihat Aaron Suitela berseragam Timnas Indonesia U-17. Apalagi saat ini PSSI pun sedang mencari para pemain keturunan yang dapat membantu Garuda Asia untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Aaron Suitela coba nyanyikan lagu Indonesia Raya

Bak gayung bersambut, Aaron Suitela tampaknya cukup tertarik untuk membela Timnas Indonesia U-17. Meski belum menyatakannya secara langsung, Aaron Suitela seakan memberikan kode dengan mengupload sebuah video dirinya menyanyikan lagu kebangsaaan Indonesia, Indonesia Raya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635475/6-atlet-pbsi-degradasi-dari-pelatnas-reza-al-fajri-mengundurkan-diri-bta.webp
6 Atlet PBSI Degradasi dari Pelatnas, Reza Al Fajri Mengundurkan Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/psm_makassar_menggenjot_fisik_para_pemainnya_jelan.jpg
PSM Makassar Dapatkan Pelatih Baru dari Eropa Gantikan Bernardo Tavares
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement