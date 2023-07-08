Nyanyikan Lagu Indonesia Raya, Kode Aaron Suitela Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

NYANYIKAN lagu Indonesia Raya, kode Aaron Suitela perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023? Nama Suitela saat ini tengah ramai dibicarakan oleh sebagian pencinta sepakbola Tanah Air.

Pasalnya, Aaron Suitela dianggap layak untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 yang akan beraksi di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Suitela sendiri adalah pemain berdarah Indonesia-Turki.

Aaron Suitela memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya, Doddy Suote yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Sementara ibunya berasal dari Tukri.

Pria berusia 16 tahun tersebut pun lahir di Australia dan memulai kariernya di Negeri Kangguru. Kini ia pun bermain untuk Bulleen Lions FC yang berkompetisi di kasta kedua Liga Australia.

Melihat perkembangannya di sepakbola Australia, pencinta sepakbola Tanah Air pun tertarik melihat Aaron Suitela berseragam Timnas Indonesia U-17. Apalagi saat ini PSSI pun sedang mencari para pemain keturunan yang dapat membantu Garuda Asia untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Bak gayung bersambut, Aaron Suitela tampaknya cukup tertarik untuk membela Timnas Indonesia U-17. Meski belum menyatakannya secara langsung, Aaron Suitela seakan memberikan kode dengan mengupload sebuah video dirinya menyanyikan lagu kebangsaaan Indonesia, Indonesia Raya.