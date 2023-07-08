Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Ini Alasan Kenapa Timnas Indonesia U-17 Harus TC di Austria untuk Piala Dunia U-17 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:00 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Timnas Indonesia U-17 Harus TC di Austria untuk Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 laksanakan TC sebelum Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
TERNYATA ini alasan kenapa Timnas Indonesia U-17 harus TC di Austria untuk Piala Dunia U-17 2023. Sejak ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17, Bima Sakti dan PSSI kini tengah kalang kabut dalam mempersiapkan segalanya.

Salah satu yang terpenting adalah mempersiapkan para pemain Timnas Indonesia U-17 dengan menggelar pemusatan latihan (TC). Erick Thohir selaku Ketum PSSI sempat mengatakan skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan melakukan TC di Doha, Qatar, namun batal dan kini memindahkan TC di Jakarta dan Jerman.

Timnas Indonesia U-17

Jerman menang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk persiapan turnamen tersebut, namun Austria juga cukup diperhitungkan.

Adapun alasan kenapa Timnas Indonesia U-17 harus TC di Austria untuk Piala Dunia U-17 mendatang adalah karena Austria menjadi tempat langganan latihan klub-klub besar Eropa.

Sebut saja Liverpool, Southampton, dan Newcastle United yang pada 2022 lalu melakukan pemusatan latihan dan uji coba dengan klub lokal serta internasional.

Austria menjadi tempat latihan para klub besar karena altitude atau lokasi ketinggian daratannya. Seperti diketahui, rata-rata altitude di Inggris adalah 162 mdpl, sedangkan di Austria mencapai 200 hingga 900 mdpl.

Berlatih di daratan yang cukup tinggi rupanya dapat meningkatkan kekuatan fisik pemain. Hal ini terjadi karena saat berada di daratan yang tinggi, udara akan lebih tipis dan rendah. Otomatis saat melakukan latihan fisik, otot akan menjadi lebih keras dalam bekerja untuk menghasilkan sel darah merah.

Sel darah merah yang dihasilkan akan mengikat lebih banyak oksigen sehingga ketahanan serta kondisi tubuh pemain akan menjadi lebih baik.

