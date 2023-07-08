Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Putri Indonesia U-19 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19 2023: Garuda Pertiwi Muda Punya Peluang Besar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:14 WIB
Hitung-hitungan Timnas Putri Indonesia U-19 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19 2023: Garuda Pertiwi Muda Punya Peluang Besar!
Timnas Putri Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Putri Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone. Kans Timnas Putri Indonesia U-19 untuk melaju ke babak semifinal pun terbuka sangat lebar kini.

Ya, Timnas Putri Indonesia U-19 sukses mengukir perjalanan manis di ajang Piala AFF U-19 2023. Mereka menyapu bersih kemenangan di dua laga awal babak penyisihan Grup A.

Timnas Putri Indonesia U-19

Mengawali perjalanan dengan melawan Timor Leste, Garuda Pertiwi Muda -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- sukses tampil menggila. Mereka menang telak dengan skor 7-0 kala berlaga di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, pada 5 Juli 2023.

Tren positif Timnas Putri Indonesia U-19 pun berlanjut ke matchday kedua Grup A yang digelar kemarin malam. Berlaga di Stadion Gelora Sriwijaya, Jumat 7 Juli 2023 malam WIB, mereka melibas Laos dengan skor 4-1.

Dengan dua kemenangan itu, Claudia Scheunemann cs pun kini bertengger di puncak klasemen sementara Grup A. Timnas Putri Indonesia U-19 mengemas 6 poin.

Timnas Putri Indonesia U-19 dipepet ketat oleh Kamboja yang mengisi posisi kedua dengan perolehan poin sama, yakni 6 angka. Timnas Putri Indonesia U-19 hanya unggul selisih gol, di mana mereka mencatatkan +10, sementara Kamboja hanya +2.

Sementara itu, dua tim lain di Grup A, yakni Laos dan Timor Leste telah dipastikan gugur di Piala AFF U-19 2023. Sebab, mereka gagal merebut 1 pun poin sejauh ini.

Dalam perebutan tiket ke semifinal Piala AFF U-19 2023 sendiri, hanya satu tim yang dipastikan lolos ke semifinal, yaitu juara grup. Namun, runner-up tetap bisa lolos sebagai tim peringkat kedua terbaik. Pertandingan berikutnya antara Indonesia dan Kamboja bakal digelar pada Minggu 9 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
