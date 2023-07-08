Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Terancam Didepak Gara-Gara Lionel Messi, Bintang Inter Miami Kritik Aturan MLS

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |06:48 WIB
Terancam Didepak Gara-Gara Lionel Messi, Bintang Inter Miami Kritik Aturan MLS
Lionel Messi kala membela PSG. (Foto: Reuters)
TERANCAM didepak gara-gara Lionel Messi, bintang Inter Miami, Rodolfo Pizarro, kritik aturan Major League Soccer (MLS). Pasalnya, aturan MLS mengharuskan Pizarro hengkang dari Inter Miami akibat kedatangan La Pulga -julukan Lionel Messi.

Sebagaimana diketahui, Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami dari Paris Saint-Germain (PSG) pada Kamis 8 Juni 2023. La Pulga -julukan Messi- dikontrak Inter Miami berdurasi tiga tahun atau hingga 2025 dengan gaji sekira USD50 juta-60 juta per tahun.

Rodolfo Pizarro

Lionel Messi sendiri secara resmi bakal menjadi bagian dari skuad Inter Miami pada Rabu 12 Julii 2023. Hal tersebut seiring dibukanya bursa transfer Liga Amerika Serikat alias MLS di musim panas 2023.

Namun, kedatangan Lionel Messi di Inter Miami justru harus membuat beberapa pemain klub asal Florida itu merasakan dampak negatif. Salah satunya, bintang Inter Miami, Rodolfo Pizarro, yang digadang-gadang bakal menjadi tumbal kedatangan pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu.

Rodolfo Pizarro mungkin harus pergi dari Inter Miami untuk memberi ruang kepada Lionel Messi. Sebab, dalam regulasi gaji MLS, ada aturan khusus bernama The Designated Player atau pemain yang ditunjuk oleh klub.

Lewat aturan itu, MLS boleh mendaftarkan maksimal tiga pemain dengan gaji di luar batas upah pada Liga Amerika Serikat itu. Aturan yang diberlakukan pada 2007 itu bertujuan agar MLS dapat bersaing dengan klub asing untuk mendapatkan pemain bintang.

Rodolfo Pizarro sendiri menjadi salah satu dari tiga pemain yang ditunjuk di Inter Miami. Gelandang serang asal Meksiko itu didatangkan Inter Miami pada 2020 dengan bayaran tertinggi di klub, yakni menerima USD3 juta juta per tahun.

