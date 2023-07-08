Jadwal Liga Futsal Profesional 2022-2023 pada 8-9 Juli: Saksikan Persaingan Sengit Tim Futsal Tanah Air Live di Vision+

JADWAL Liga Futsal Profesional 2022-2023 pada akhir pekan ini, 8-9 Juli 2023, dapat diketahui dalam artikel ini. Persaingan sengit tim futsal Tanah Air ini dapat disaksikan secara live di Vision+.

Ya, kejuaraan futsal tertinggi di Indonesia, Liga Futsal Profesional, tengah hadir pada musim ke-15, dengan nama lengkap Liga Futsal Profesional 2022-2023. Laga ini telah diselenggarakan mulai 7 Januari 2022, dan akan berakhir pada 6 Agustus 2023.

Liga Futsal Profesional musim ini diikuti oleh 12 klub futsal Tanah Air. Ada 8 lokasi pertandingan yang tersebar di 6 kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Metro, dan Pontianak.

Kini, pertandingan Liga Futsal Profesional masih berjalan setiap minggunya. Bagi Anda yang ingin menonton Liga Futsal Profesional pada akhir pekan ini, 8 dan 9 Juli 2023, bisa mengakses Vision+ dengan jadwal berikut:

Sabtu, 8 Juli 2023

Pendekar United vs Fafage Vamos FC (12.00 WIB)

Blacksteel FC vs IPC Pelindo (14.00 WIB)

Radit FC vs Sadakata United (16.00 WIB)

Kancil WHW vs Giga FC (18.00 WIB)

Minggu, 9 Juli 2023

Kancil WHW vs Sadakata United (12.00 WIB)

Blacksteel FC vs Giga FC (14.00 WIB)

Pendekar United vs IPC Pelindo (16.00 WIB)

Radit FC vs Fafage Vamos FC (18.00 WIB)